„Mrzí nás to hodně, protože tento výpadek nejde napravit. Tento zápas jsme brali jako velkou šanci jít dál, ale nezvládli jsme to. Teď budeme bojovat o čtvrté místo v lize, ale to nám účast v evropském poháru nezaručuje," uvedl domácí asistent trenéra Josef Mucha, jenž potřetí a naposledy vedl mužstvo ze střídačky místo disciplinárně potrestaného hlavního kouče Martina Svědíka.