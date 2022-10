„Všichni vnímáme, že hlavně fanoušci berou zápas se Slováckem hodně prestižně. Ani pro nás to není obyčejný zápas, byť se zase hraje „jenom“ o tři body. V domácím prostředí chceme uspět, příznivce potěšit dobrým výkonem i výsledkem,“ říká asistent trenéra týmu FC TRINITY David Hubáček.

FORTUNA:LIGA, 10. kolo -

FC TRINITY Zlín (14.) - 1. FC Slovácko (12.)

Výkop: neděle v 16.00, stadion Letná

Rozhodčí: Machálek - Antoníček, Pochylý (Křepský) | VAR: Zelinka | AVAR: Caletka

Ligová bilance: 10-5-9, 30:27

Poslední zápas: 1:0 (82. Fryšták vlastní, 19. února 2022)

Pravděpodobné sestavy:

Zlín: Rakovan – Cedidla, Simerský, Procházka, Bartošák – Kolář - Fillo, Hrubý, Janetzký, Čanturišvili – Jawo. Trenér: Jelínek.

Slovácko: Nguyen – Reinberk, Břečka, Kadlec, Kalabiška – Petržela, Daníček, Havlík, Trávník, Doski – Mihálik. Trenér: Svědík.

Tip Deníku: 1:1

„Je to specifický zápas, od kterého se můžeme odrazit. V lize před náročným programem potřebujeme bodovat. I když respektujeme sílu soupeře, zase budeme hrát na vítězství,“ slibuje asistent trenéra Slovácka Jan Palinek.

Ani jednomu z týmů se zatím výsledkově příliš nedaří. Ševci i rival z Uherského Hradiště tápou, do devíti kolech se krčí na spodku tabulky.

Zlíňané se v případě nedělního triumfu mohou dostat právě před Slovácko, které zatím doplácí na nabitý program a účast v pohárové Evropě.

„Jsme sice dvanáctí, ale na druhé straně na třetí Spartu nám chybí čtyři body. Ligová tabulka je opravdu velmi vyrovnaná a je spousta zajímavých výsledků,“ upozorňuje záložník Slovácka Daniel Holzer, jenž ve Zlíně v minulosti působil.

Nejen havířovského rodáka čeká pikantní duel. „Všichni si uvědomujeme, že je to krajské derby, které je i pro naše fanoušky enormně důležité. Je jedno kolik vyhrajeme a kdo vstřelí branku, ale chceme hlavně uspět a naladit se na vítěznou vlnu. Jsme si však vědomi, že nás nečeká vůbec jednoduché utkání. Liga je velmi vyrovnaná, ale věřím, že společně s našimi fanoušky utkání zvládneme,“ prohlásil Holzer.

Svědíkův tým si v přestávce odpočinul, načerpal sílu, dobil baterky do zbytku podzimní části. Od derby se Zlínem se borci z Uherského Hradiště zastaví až v zikní pauze.

O rizikové derby je mezi fanoušky zájem, žádá si zvýšená bezpečnostní opatření

„Věřím, že nám reprezentační přestávka pomůže. Potrénovali jsme, ale měli jsme i dost volna a trénink na hodinky. Odpočinuli jsme si a přišlo to vhod. Byl to vlastně první týden po těch dvou měsících, kdy trénujeme bez zápasu. Čeká nás teď opět náročný program, kdy budeme muset bojovat na dvou frontách,“ říká Holzer.

Ševci takový kvapík nemají, reprezentační pauzu ale prožili stejně jako rival. „Škoda, že Slovácko v týdnu nehrálo nějaký zápas, možná bychom to pak měli o něco jednodušší. Soupeř tak doléčil šrámy, odpočinul si, nachystal se, ale to my také, takže si to alespoň rozdáme na férovku,“ uvedl krajní obránce Zlína Lukáš Bartošák.

Zájem fanoušků obou klubů je velký. A i když zřejmě znovu nebude vyprodáno, bylo třaskavé derby z hlediska jak Policie České republiky, tak i bezpečnostní agentury vyhodnoceno jako vysoce rizikové. Utkání si proto vyžádá zvýšená bezpečnostní opatření.