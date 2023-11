Pavel Juroška přišel v zápase Slovácka proti Hradci na hřiště až 68. minutě, přesto byl na tiskovce nejžádanější muž Svědíkova výběru.

Fotbalista Slovácka Pavel Juroška se raduje z gólu v síti pražské Sparty. | Foto: 1. FC Slovácko

Dvě minuty po příchodu na hřiště pálil z nadějné pozice nad.

Největší šanci zazdil v 75. minutě. Šel úplně sám na hradeckého gólmana Bajzu, slovenský brankář si ale s ukvapenou střelou bývalého spoluhráče lehce poradil.

Po zápase házel vinu nad bodovou ztrátou na sebe.

„Je to už poněkolikáté. Vypracovali jsme si šance, kór já. Měl jsem úplné tutovky. Je škoda, že je neproměním. Výsledek beru trošku na sebe,“ přiznal Juroška a popisoval svoji největší příležitost.

„Šel jsem sám na gólmana. Všiml jsem si, že Bajzič ( Bajza) byl úplně mimo bránu. Chtěl jsem ho obstřelit. Měl jsem zachovat větší klid a spíš zpomalit,“ říká muž, který odehrál v lize 31 zápasů a nevstřelil ani jednu branku.

Juroška potřebuje čistou hlavu, ví Svědík. Litoval prohospodařené první půle

Hradecký gólman Pavol Bajza popisoval situaci takto. „Byl jsem úplně mimo bránu. Kdyby to Juroška napálil z první, měl bych asi problém. Dal mi čas zaujmout lepší postavení. Nějak jsem balon vyrazil nohou, pak jsem si jen vroucně přál, aby neskončil v síti. Naštěstí šel těsně vedle tyče.“

Gólové šance si rodák z Prostřední Bečvy na Vsetínsku vypracovává pravidelně – jen to zakončení pořád schází.

Má to v hlavě? Mluví o tom s koučem Svědíkem?

„Několikrát jsem se trenérem o tom bavil. Není to první šance, kterou jsem měl. Mrzí mě to. Člověk se tím zaobírá i ve volném čase. Měl jsem to podobně v béčku. Nějakou dobu trvalo, než jsem dal první gól. Pak jsem dal takovou šmudlu a už to tam padalo. Moje neproměněné šance nás obírají i o body. Jsme zklamaní, že jsme doma dvakrát po sobě nevyhráli. Musíme zabrat venku,“ dívá Pavel Juroška k dalšímu duelu Slovácka.