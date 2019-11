„Stoper by měl dát za sezonu tak čtyři pět branek,“ řekl před časem zadák Slovácka.

Ten jeho gól proti Zlínu měl v aktuální ligové sezoně pořadové číslo 2. Jeho branka čtyři minuty před koncem jenom korigovala porážku Slovácka. Autor neměl ze vstřelené branky žádnou velkou radost.

„Byl to sice kontr, ale bylo to už dost pozdě. Ta branka už nic moc neřešila,“ věděl zkušený stoper.

První a zřejmě rozhodující branka přišla právě po faulu Hofmanna a z následného trestného kopu Zlína. Po zaváhání slováckého Reinberka se hlavou trefil Poznar.

„Čím víc si podobné akce na tréninku opakujeme, tak tím víc nás to trestá. Byl to z mojí strany zbytečný faul. Poznar má dobrou hlavu, Rambo to měl těžké. Bohužel Pozny (Poznar) trefil balon přesně,“ smutnil stoper Slovácka.

Mužstvo z Uherského Hradiště svého krajského rivala v závěru zmáčklo. Do vápna se vydal i gólman Matouš Trmal, přesto domácí těsnou výhru uhájili.

„Po tom průběhu zápasu jsme měli vyhrát nebo minimálně remizovat,“ věděl Hofmann.

Pro fanoušky Slovácka je krajské derby největší zápas FORTUNA:LIGY. Sektor hostů byl téměř plný, také z tohoto důvodu mrzela Hofmanna bodová ztráta.

„Naši fanoušci byli skvělí, také pro ně jsme chtěli vyhrát. Nevyšlo to, teď nás to mrzí,“ řekl na závěr.