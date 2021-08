„Nebyl jsem si jistý,“ přiznal krátce po nedělním utkání čtyřiatřicetiletý krajní bek.

Také Kalabiška s napětím čekal na verdikt sudího Petříka, jenž nepřehlednou situaci konzultoval se zkušenějším kolegou Zelinkou u videa.

„Nevěděl jsem, co čekat. Bylo to na hraně,“ ví někdejší fotbalista Mladé Boleslavi, Brna nebo Karviné.

Po krátké přestávce se však pokračovalo dál, míč podle všeho zůstal ve hřišti.

„Bylo to na lajně, možná i kousek za a před ní. Fakt nedokážu posoudit,“ krčí rameny. „Balon mi i trošku spadl na ruku, kterou jsem měl ale u těla. Bylo to blíž k ramenu, kde končí ruka. Nevím, jak přesně se to posuzuje,“ vykládal.

Podle Kalabišky to mohla být ruka i gól. Video však verdikt neposvětilo, takže výsledek 1:0 se nezměnil.

„Po většinu zápasu jsme byli lepším týmem, zaslouženě jsme vyhráli,“ míní.

Moravané se dostali pod tlak až na konci střetnutí, kdy si Dynamo zvýšenou aktivitou vynutilo spoustu standardních situací. Právě po jednom z rohů hlavičkoval Králik, ale Kalabiška skvěle zasáhl. „Hosté tam ke konci měli nějaké závary, které jsme i se štěstím ustáli,“ oddechl si.

Slovácko si tak částečně zvedlo náladu po čtvrtečním vyřazení v Evropské konferenční lize od Plovdivu. „Myslím, že jsme se v hlavách dobře připravili. Zvládli jsme to i docela odběhat,“ těší Kalabišku.

Borci z Uherského Hradiště se k nevydařeném penaltovému rozstřelu už nevraceli, neúspěch hned druhý den hodili za hlavu a od pátku se jenom chystali na České Budějovice. „Asi bylo lepší se v tom nepitvat,“ ví.

Se spoluhráči to už neřešili, v kabině Slovácka to nebylo téma. Ani trenér Svědík hráčům nepouštěl video.

Po nedělním ligovém triumfu už Kadlec a spol. na vyřazení nemyslí vůbec.

Evropská pohárová pouť je sice definitivně u konce, ale vstup do ligové sezony Moravanům vyšel skvěle.

Slovácko je po dvou kolech s plným bodovým ziskem jediným týmem, který dosud neinkasoval.

„Úvodní zápasy jsme sice zvládli, ale v dalších kolech by se nám to zahazování šancí nemuselo vyplatit,“ ví dobře.

„Na koncovce budeme muset zapracovat, abychom se tolik netrápili a na každý gól se tolik nenadřeli,“ přidává.

Slovácko by letos rádo navázalo na minulý historický ročník, obhájit pozici v elitní čtyřce ale nebude vůbec jednoduché.

„V popředí bychom se mohli držet. Soupeři se ale dobře posílili, my jsme navíc přišli o nejlepšího střelce Honzu Klimenta, který se těžce nahrazuje,“ připouští. „V obraně nám to však zatím šlape, góly nedostáváme. Stěžejní bude, abychom je dávali.“

Skórovat dokáže i zkušený fotbalista. S přibývajícími zápasy nabírá jistotu, dostává se do pohody. „Teď už se cítím dobře,“ přitakává.

Nejhůř na tom byl po prvním utkání v Plovdivu, kde se úvodních pětačtyřicet minut těžce rozdýchával.

„První zápasy po přípravě jsou vždycky těžké. Chvíli trvá, než se člověk rozehraje a rozdýchá. Herní kondice se nabírá postupně, už je to ale lepší. V pohárové odvetě i teď proti Budějovicím už to byl docela slušný výkon,“ dodává závěrem.