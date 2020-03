„Jsem rád, že to vyšlo. Je to ale práce trenéra brankářů,“ usmíval se kouč Liberce Hoftych.

Zkušený trenér chtěl původně vystřídat útočníka Kuchtu, ale po dohodě právě s Čechem nakonec vyměnil brankáře, což se později ukázalo jako klíčové.

„Marek za mnou přišel s tím, že Filip Nguyen Slovácku některé penalty chytil. Navíc to mohlo zapůsobit na soupeře taky psychologicky. Usoudil jsem, že tento tah má hlavu a patu. I když nás podrželi oba brankáři. Milan v základní části i v prodloužení, Filip zase při penaltách,“ pochvaloval si.

Podle kouče Slovácka Martina Svědíka to ale nezvládli domácí hráči hlavně v hlavách.

„Knobloch je taky dobrý gólman. Vždycky je to o tom, že buď to vyjde, nebo ne a Hofťovi to tentokrát vyšlo,“ uvedl trenér poraženého týmu, který zase spoléhal na vynikající formu Matouše Trmala, který si ale v penaltové loterii na míč nesáhl.

Pouze při střelec stoper Chaluše mu pomohla branková konstrukce.

„Mysleli jsme si, Matouš toho chytí víc. Ale bylo to hlavně o střelcích, ti selhali,“ dodal Svědík.