Doplatili na hrubou chybu náhradního gólmana Porcala i mizernou koncovku. Fotbalisté Slovácka, kteří už po čtvrt hodině hry přišli o zraněného brankáře Trmala, měli v Opavě po celý zápas převahu, ale z několika vyložených šancí skóroval pouze mazák Petržela, jehož přesná trefa přinesla celku z Uherského Hradiště alespoň bod. Svědíkův tým hrál ve 28. kole FORTUNA:LIGY nerozhodně 1:1 a udržel pozici v elitní šestce.

SFC Opava - Slovácko | Foto: Deník / Petr Widenka

Nedělní duel poznamenala obrovská chyba brankáře Porcala. Náhradní gólman hostů, který v 17. minutě vystřídal zraněnou jedničku Trmala, se krátce po příchodu na hřiště dopustil fatální minely, když po malé domů od Kalabišky napálil míč pouze do napadajícího Železníka, který pak míč poslal do opuštěné brány. Pro odchovance Fastavu to byla vůbec první ligová trefa od přestupu do Opavy.