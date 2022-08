Právě v Českých Budějovicích jste v loňské sezoně působil. Jak se změnil tým?

Nový trenér Weber má svoje herní prvky, ale kostra týmu se nezměnila. Svoji hru staví na jejich klíčových hráčích – jsou to Maťa Králík a Kuba Hora. Dělají jim veškerou hru jako uplynulou sezonu. Když je nemají, tak jejich výkon, není tak kvalitní. Klíčoví hráči z loňské sezony v Budějovicích zůstali.

Jaké je hodnocení vašeho prvního zápasu v dresu Slovácka?

Jsem rád, že jsem týmu pomohl dvěma asistencemi. Také jsem měl první půlce gólovou šanci, ale míč jsem viděl až na poslední chvíli. Stačil jsem zareagovat jenom vystrčením nohy. Bohužel jsem branku překopl, ale bylo to v dostatečné vzdálenosti, abych mohl balon usměrnit na bránu. Ta neproměněná šance mrzí.

Jste tedy spokojený?

Výkon mohl být z mé strany ještě lepší. Nějakou měrou podepsal na druhé brance domácích. Náš útok jsem mohl vyřešit jinak, asi jsem neměl střílet. Můj výkon mohl být ještě lepší, ale jsem rád, že jsem dvěma přihrávkami pomohl k remíze.

Pomohlo vám v závěru vyloučení domácího Pennera?

Vyloučení nám pomohlo v tlaku, pokud by nepřišlo, tak by bylo horší ten vyrovnávací gól vstřelit. Spoustu situací po vyrovnávacím góle jsme mohli vyřešit jinak – rychleji, víc se cpát co vápna. Vítězný gól jsme tam měli dotlačit.

Nastoupil jste v útoku společně s Kozákem. Jaké byly vaše úkoly?

Měl jsem víc pracovat v meziprostoru, víc zabíhat za beky. Libor měl víc držet balon a sklepávat ho spoluhráčům. Souhra nebyla špatná, ale je tam co zlepšovat. Byl to můj první zápas. Odtrénoval jsem s týmem jeden trénink. Ještě bude potřeba na hodně věcech zapracovat, hlavně v defenzívě.

Jaký je tedy váš post? Kde se vidíte v sestavě?

Tam kde mě trenér dá. Je to jedno, jestli na hrotu nebo na desítce. Musím se s tím popasovat co nejlíp.