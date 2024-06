Fotbalisté Slovácka jsou bez dalšího hráče. Po Janu Kalabiškovi a Danielu Holzerovi opouští uherskohradišťský klub také Ondřej Mihálik. Sedmadvacetiletý útočník se s klubem dohodl na ukončení smlouvy, coby volný hráč zamířil do Hradce Králové.

Fotbalista Ondřej Mihálik po konci ve Slovácku přestoupil do Hradce Králové. | Foto: FC Hradec Králové

„Ondřej Mihálik k nám přichází na přestup. Je to ostřílený ligový hráč v ideálním fotbalovém věku, který má za sebou i zkušenost z holandské ligy. Je to fotbalista, který má kvalitní finální a předfinální fázi, je skvěle rychlostně vybaven, a navíc je směrem do ofenzivy využitelný na více postech,“ říká sportovní ředitel Votroků Jiří Sabou.

Po příchodu Pod Lízátka je nadšený i samotný hráč.

„Myslím si, že nový stadion v Hradci je nádherný, podle mě je to ideální aréna pro českou ligu. Zázemí je tu na top úrovni, věřím, že dennodenní tréninkový proces bude hrozně fajn, sám se na to velice těším. Hradec se v mých očích strašně posunul i novou identitou, kterou klub představil. Vidím, že se tu práce odvádí na profesionální úrovni a nemohu se dočkat toho, že se stanu součástí tohoto klubu,“ uvedl Ondřej Mihálik.

Zkušený fotbalista přišel do Slovácka v létě 2022 z Viktorie Plzeň. Za tým z Uherského Hradiště odehrál celkem 64 soutěžních zápasů, ve kterých zaznamenal deset branek. Gól si připsal i v Evropské konferenční lize na půdě Partizanu Bělehrad.

V poslední ligové sezóně se ve 23 ligových zápasech prosadil pouze dvakrát, pokaždé v zápase s Českými Budějovicemi.