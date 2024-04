Ondřej Mihálik v letošním ligovém ročníku spíš doskakuje na závěrečné minuty. Stejně to bylo na hřišti Českých Budějovic. Dvanáct minut před koncem vystřídal Daniela Holzera a svojí druhou trefou v sezoně zařídil remízu. Nutno ovšem přiznat, že balon doskákal do sítě po hrubé chybě domácího gólmana Šípoše. Bývalý hráč Dynama svoji branku ani nijak bujaře neslavil. Svým gólem udržel Slovácko ve Skupině o titul, svého bývalého zaměstnavatele ale poslal na dno tabulky.

Mihálik (v bílém dresu). Ilustrační foto. | Foto: 1. FC Slovácko

„Nějak extra jsem gól neoslavoval. Od kluků z Budějovic jsem dostal po zápase za vyučenou, že jsem si ho mohl odpustit. Pro mě to nebyla žádná střela do šibenice, gól roku, snažil jsem se jen trefit bránu a balón asi nějak pálil, že mu spadl za čáru. Dávida je mi líto, Českých Budějovic také, protože chci, aby ligu udrželi. Budu jim fandit,“ řekl autor vyrovnávací střely a hodnotil zápas.

„Asi bych to zhodnotil, tak jak to skončilo – remízový zápas. První půlku jsme byli lepším týmem. Nastřelili jsme dvě tyčky. Kdyby jedna střela skončila v síti, tak by se ten zápas vyvíjel jinak – bohužel, gól nepadl. V závěru poločasu jsme dostali gól ze standardky. Padl po hloupém faulu, navíc byl balon tečovaný – takže nešťastný moment. Ve druhé půlce se síly vyrovnali. Budějovice byly lepší, v závěru jsme po mojí střele a musíme si říct, že i po chybě gólmana vyrovnali a zůstali v elitní šestce. Splnili jsem cíl, který jsme si před sezonou dali.“

Slovácko čeká už příští víkend v Uherském Hradišti pražská Sparta, doma hrají svěřenci Martina Svědíka i proti Slavii. Jak moc se Ondřeji Mihálikovi zamlouvá los Skupiny o titul?

„Proti top trojce jsou to nejlepší zápas za celý ročník, určitě je to lepší, jako hrát střední skupinu. Na druhou stranu pro nás ty nejdůležitější zápasy budeme hrát venku, ale ztráta na pátou příčku, ze které se můžeme dostat do pohárů, je minimální,“ upozornil na závěr útočník Slovácka.