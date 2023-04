ROZHOVOR/ Po reprezentační pauze čekají na fotbalisty Slovácka v následujících sedmi dnech tři ligové zápasy. V neděli nastoupí na hřišti Bohemians, ve středu dohrávají odložený zápas v Jablonci, a v sobotu přivítají ostravský Baník. Aktuálně nejlepší střelec Slovácka Ondřej Mihálik v tom nevidí zásadní problém.

Útočník Slovácka Ondřej Mihálik při zápase s Mladou Boleslaví. | Foto: 1. FC Slovácko

„V této sezoně to pro nás nebude nic nového. Na podzim jsme hráli čtvrtek – neděle- čtvrtek. Věřím, že se s tím srovnáme,“ říká odchovanec fotbalu v Jablonci, který přestoupil do Uherského Hradiště v loňském létě.

Slovácko je v tabulce na pátém místě, vy jste vstřelil čtyři góly. Jste s probíhající sezonou spokojený?

Momentální spokojenost je s tím, kde se tým nachází. Na jaře jsme udělali důležité body. Aktuální je pro nás nejdůležitější zabojovat v neděli s Bohemkou o čtvrté místo. Je to pro nás největší priorita.

V letošní sezoně vám jejich styl moc nesedí. Prohráli jste v lize i v poháru. Jaký bude nedělní zápas?

Velice náročný. Terén tam nebude nahrávat žádnému extra kombinačnímu fotbalu. Bude to soubojový zápas. Může rozhodnout jedna branka. Nečeká nás nic jednoduchého, ale nemyslím si, že to je tým, nad kterým bychom nemohli vyhrát.

Jak se vám osobně hraje proti pražským Bohemians?

Docela složitě. Myslím si, že jsem jim nevstřelil ani gól. Pro mě je to soupeř, který mi úplně nevoní. Ten jejich styl, který je založený na důrazném fotbale, dělá problém většině týmů. V Plzni to viděli minulé kolo.

Během sedmi dnů na vás čekají tři ligové zápasy. Jak moc to bude náročné?

Bude to náročné. Bylo to zapříčiněno tím, že zápas v Jablonci byl odložený. Už s tím kvůli televizi nešlo asi hýbat. Na druhou stranu to pro nás nebude v této sezoně nic nového. Na podzim jsme hráli neděle–čtvrtek–neděle, takže věřím, že se s tím srovnáme. Je lepší hrát zápas než jenom trénovat.

V neděli večer hrajete v Praze a ve středu v Jablonci. To už se vám skoro nevyplatí cestovat zpátky do Hradiště. Je ve hře i varianta, že zůstanete v Praze?

Byla to varianta. Nakonec se domluvilo, že pojedeme na jeden den zpátky k rodinám.

Rozhodnou následující tři zápasy o čtvrtém místě?

Osobně si myslím, že je to ještě brzy. Tabulka je strašně vyrovnaná. Jedna výhra vás může posunout o dvě tři příčky nahoru. Nebude to nijak extra rozhodující, ale když se nám podaří bodovat, bude se nám daleko lepší dýchat.

Jak jste si užil reprezentační přestávku? Dostali jste od trenéra delší volno?

Před reprezentační pauzou jsme vyhráli derby. Po výhře nad Zlínem byla nálada výborná. Vždycky se poslední výsledky odvíjí v náladě na celý blok volna. Víkend byl volný. Bydlím v Plzni, takže jsem byl doma v Plzni. Byl odpočinek s rodinou, od pondělí jsme naskočili na klasickou týdenní předzápasovou přípravu.

Jste rodák z Jablonce, proč máte rodinný dům v Plzni?

Z Jablonec jsem se přestěhoval do Holandska, rok a půl jsme žili v Amsterodamu. Po přestupu do Plzně jsme si tam pořídili domeček a momentálně to s rodinou cítíme jako naše zázemí. V Jablonci už mám jenom rodiče, nic tam nevlastním. Pro nás je momentálně domov v Plzni. Když je volná chvilka, nebo když potřebujme něco vyřídit, tak se vracíme do Plzně.

To máte z Hradiště docela dálku…Ono s tím Jabloncem je to podobné (směje se).

Vzpomněl jste rodiče. Otec jako bývalý ligový fotbalista je asi váš největší fanoušek. Je to tak?

Jasně, je veliký fanoušek. Byl v hledišti i na derby proti Zlínu, určitě se přijede podívat i Bohemku. Má svoji práci, takže to není tak, že by jezdil na každé utkání, ale Bohemku a Jablonec uvidí.

Víc kritizuje nebo chválí?

Když je za co, chválit, tak chválí. Ve většině případů se mi snaží radou pomoci.

Podcházíte z Jablonce, domek máte v Plzni a momentálně žijete v Uherském Hradišti. Jak se na Slovácku líbí?

Líbí se nám tu moc, jsme s rodinou spokojení. Velikost města je taková, že všude můžete dojít pěšky, auto nemusíme ani používat. Lidi jsou tu přátelští, výborní fanoušci i stadion. Je vidět, že fotbal tu mají rádi.