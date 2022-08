„Je to plus minus, vyvážené,“ říká trenér uherskohradišťského celku Martin Svědík.

„Do ofenzivy to od něj bylo super. Připsal si dvě nahrávky, na druhé straně z jeho střely jsme dostali gól,“ připomíná kouč.

Jinak ale pětadvacetiletého křídelníka chválil. „Na to, že hrál s námi první zápas, poradil si s tím dobře. Je u něj vidět kvalita. Je rychlý, umí si najít místo na průnikovou přihrávku, taky dokáže spoluhráčům připravit šance. Je pro nás přínos,“ cítí Svědík.

Slovácko i díky Mihálikovi brali na jihu Čech alespoň bod a udrželi letošní neporazitelnost.

„Remízu beru, ale s výkonem spokojený nejsem. Mně je jedno, jestli hrajeme doma nebo venku. V každém zápase chci od těch hráčů prostě víc,“ říká.

V porovnání se čtvrteční odvetou 3. předkola Evropské ligy s Fenerbahce Istanbul (1:1) udělal v základní sestavě. šest změn.

Mezi náhradníky nechal odpočívat například Kadlece, Petrželu nebo Trávníka.

„Byli v takovém stavu, že jsem nechtěl riskovat jejich zranění. Navíc potřebuji vytížit i jiné hráče,“ vysvětluje hostující kouč.

Druhá venkovní remíza. Slovácko zužitkovalo přesilovku, Mihálik má dvě asistence

Část zápasu naopak odehrál uzdravený stoper Hofmann, jenž ve čtvrtek stál i kvůli vyloučení v prvním zápase. „Chtěl jsem vidět, že je opravdu v pořádku, aby měl před AIK Stockholm něco odehráno. Jsem rád, že naskočil a pomohl nám k vyrovnání. S ním na hřiště přišla kvalita,“ oceňuje.

Dobře se jeví i návrat středopolaře Havlíka, jehož zranění není tak vážné, jak to po duelu v Istanbulu vypadalo.

Důležitý záložník by dokonce mohl naskočit do dvojzápasu play-off Evropské konferenční ligy.

Bez něj to Slovácku v Českých Budějovicích drhlo.

Hosté přitom i v obměněném složení začali lépe a hned ve 3. minutě šli po dorážce Brandnera, který ještě v minulé sezoně v Dynamu působil, do rychlého vedení.

„Do zápasu jsme dobře vstoupili, dvacet minut měli hru pod kontrolou, ale pak jsme začali dělat zbytečné fauly. Domácí díky nim házeli dlouhé auty, kopali rohy výborně zahrávali standardky,“ uvedl Svědík.

České Budějovice vyrovnaly z první vážnější akce, když se v 19. minutě parádně do šibenice trefil Čmelík. „Na čem jsme předtím dvacet minut pracovali, jsme během dvou minut znehodnotili,“ hněval se hostující kouč.

Moravanům za stavu 1:1 chvíli trvalo, než se dostali zpátky do hry, která se ale do přestávky spíše odehrávala ve středu pole.

Vstup do druhého poločasu měli povedenější Jihočeši. V 53. minutě se po centru aktivního Čmelíka dostal míč ke Škodovi, který střelou po zemi překonal Nguyena. „Musím říct, že Filip asi nebude mít čisté svědomí, protože potřebujeme zápas, kdy by nás brankář podržel a to už se několik utkání nestalo,“ láteřil Svědík.

Ten pak začal posílat do zápasu hráče z lavičky. Naděje domácím na vítězství zřejmě vzala 77. minuta, kdy střídající Penner fauloval Kalabišku a po deseti minutách na hřišti dostal červenou kartu.

Slovácko v přesile zatlačilo soupeře do defenzivy a snažilo se posílat do pokutového území nebezpečné pasy.

Po jednom z nich se také gólově prosadil v 83. minutě Estonec Sinjavskij.

„Jsem rád za vyrovnání. I když na druhé straně jsme mohli v závěru z přesilovky vytěžit víc a dostat domácí více pod tlak,“ míní Svědík.

Hosté z Uherského Hradiště chtěli vývoj otočit ve svůj prospěch, ale další gól už nepřidali.

Nedokázali se tak vítězně naladit na čtvrteční úvodní domácí duel play off Evropské konferenční ligy s AIK Stockholm.