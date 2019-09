Parádní partii odehrál v prvním zápase nové reprezentace do 21 let Michal Sadílek. Odchovanec Slovácka, a aktuálně hráč nizozemského velkoklubu PSV Eindhoven, patřil v pátečním kvalifikačním duelu na Euro 2021 proti Litvě (2:0) k nejlepším hráčům.

„Velmi platný, opravdový lídr mužstva. Strhává tým, je to rozdílový hráč, takoví pomáhají týmu k vítězství,“ chválil rodáka z Uherského Ostrohu po zápase trenér lvíčat Karel Krejčí.

V PSV Eindhoven hrajete na levé straně, proti Litvě jste nastoupil víc zprava. Vyhovují vám oba posty?

Jasně, hrál jsem ve středu zálohy na pravé straně. Je to o trošku jiné než na levé, ale úkoly jsou pořád stejné, jenom hrajete přes nohu.

Téměř celý první poločas působilo mužstvo nervózním dojmem…

Utkání bylo od nás nervózní, což se asi dalo čekat. Všichni jsme věděli, že tenhle zápas prostě musíme zvládnout. Hra nebyla dobra, ale tři body jsou důležité. Vstup do kvalifikace je vždycky velice důležitý, ale vyhráli jsme, zápas jsme zvládli a jsme za to velmi rádi.

Jaký je osobně váš pocit ze zápasu?

Jsem hrdý na tým, jak jsme se s tím nakonec popasovali. U nás je největší plus, že táhneme za jeden provaz. Zápas jsme odehráli bez inkasovaného gólu, to je také velmi důležité.

Měl jste v hledišti podporu z rodiny?

Ano, rodina za mnou přijela. Jsem rád, že byli u toho.

V hledišti se ve druhé půlce objevilo choreo „Hrdě za svou vlast.“ Cítil jste to v zápase stejně?

Cítím to stejně. Miluji hrát za Českou republiku a bojovat za ni. V týmu to má tak každý hráč. Se lvíčkem na prsou chceme něco dokázat. Osobně chci hrát co nejvíc. Chci být platným hráčem v reprezentaci i PSV. Chci být důležitý pro tým.

V kádru je několik hráčů, kteří prošli Slováckem. Mluvili jste o tom?

O Slovácku vždy padne řeč. V kádru je hodně hráčů, se kterými se znám od malička.