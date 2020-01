„Dvě kola před koncem podzimu mi volal trenér Svědík, abych počítal s tím, že půjdu do zimní přípravy se Slováckem,“ prozradil Michal Kohút, který už má za sebou první dny tvrdé přípravy s ligovým týmem.

Jak je hodnotí? „V nějakém rozhovoru jsem četl, že trenér Slovácka má náročnou přípravu. Můžu říct, že se to potvrdilo. Je to náročné, je to hodně o běhání a posilování, ale nejsem překvapený, čekal jsem to,“ přiznal Kohút, který už byl v prvoligové přípravě pod trenérem Michalem Kordulou.

„Většinu kluků znám. Je tady několik nových tváří, ale kádr je hodně podobný tomu z uplynulého roku.“

Půlrok v druholigových Pardubicích byl pro Michala Kohúta první zkušeností s dospělým fotbalem. Proč si vybral právě město, které je známé hlavně výrobou perníku?

„Chtěl jsem hrát dospělý fotbal, nechtěl jsem hrát třetí ligu za béčko Slovácka. Trenér Pardubic si mě vyhlédl, byl jsem tam na zkoušce, líbil jsem se, tak jsem tam zůstal. Ten půlrok hodnotím jedině kladně, začal jsem hrát dospělý fotbal, vedeme tabulku. Byl jsem tam spokojený,“ chválil si podzimní angažmá.

Pardubice jsou největším překvapením druholigového podzimu. Mužstvo, které se skládalo až v průběhu letní přípravy, vede s tříbodovým náskokem druhou ligu. Byly ambice klubu hrát na čele tabulky už před sezonou?

„To vůbec. Sešlo se nás tam na hostování víc hráčů. Chtěli jsme se hlavně rychle sehrát, ale všechno si sedlo. Pak už to šlo víceméně samo. Jsme šťastní, že vedeme tabulku,“ povídá Kohút a dodává. „Když se to tak vyvinulo, tak ty ambice postoupit tam jsou, ale všichni ví, že v Pardubicích schází odpovídající stadion.“

Fotbalisté Slovácka půjdou do jarních bojů ze šestého místa tabulky. Je to vůbec nejlepší postavení klubu od postupu mezi elitu. Michala Kohúta umístění v elitní šestce nepřekvapilo. „Tým je kvalitní, myslím, že jsou zaslouženě tam, kde jsou,“ povídá talentovaný fotbalista, který hrál na Euru U19 a v listopadu už dostal pozvánku do českého týmu do 21 let.

Po týdnu zimního drilu míří výprava Slovácka v pondělí na soustředění do Chorvatska, kde odehraje první přípravné zápasy. V autobuse by měl sedět i Michal Kohút.

Jakou má šanci probojovat se do ligového kádru?„Konkurence je obrovská, ale budu se snažit udělat všechno proto, abych ve Slovácku zůstal. Pokud se to nepovede, tak jsem s klubem domluvený, že bych se mohl vrátit do Pardubic,“ řekl na závěr mladík, který v Pardubicích nastupoval výhradně na pravé straně zálohy.