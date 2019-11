Fotbalisté Slovácka jdou po ligové přestávce do posledních čtyř podzimních zápasů ze solidní sedmé příčky. Velký podíl na slušném umístění má zkušený stoper Michal Kadlec, který patří k oporám výběru Martina Svědíka.

Odchovanec Slovácka měl poslední dny docela rušné. Po zápase na pražské Bohemce mu přítelkyně Klára porodila prvorozeného syna Michala, přesto o tři dny později nastoupil v pohárovém zápase a další neděli už cestoval s mančaftem do Českých Budějovicích. Ligovou přestávku 34letý obránce uvítal.

Jak jste prožil ligovou přestávku?

Pro mě to byl spíš odpočinkový víkend. Dával jsem se zdravotně dohromady po tom dvojzápase v poháru proti Žižkovu a Českým Budějovicím. Nebylo to nic vážného, měl jsem nějaké lehčí zranění.

Není žádné tajemství, že se vám s přítelkyní Klárou narodil v neděli 3. listopadu syn Michal. Byl jste u porodu?

Ano, byl jsem u porodu, takže jsem toho ani moc nenaspal. Už když jsme ve čtvrtek před tím odjížděli na Bohemku, tak jsem přítelkyni říkal, že by měla porodit až v neděli. Chtěl jsem být u porodu. Vyšlo to ideálně. Přítelkyně rodila v neděli, přesně tak, jak to bylo v plánu.

Jaký jste měl z toho pocit?

Bylo to super. Byl jsem u porodu poprvé, vůbec jsem nevěděl, jak to probíhá. Teď můžu dělat chytrého a všem radit (usmívá se). Nejdůležitější je, že všechno proběhlo v pořádku a malý a přítelkyně jsou zdravý. Můžete plánovat, jak chcete a nakonec je všechno jinak. Jsem rád, že to dobře dopadlo.

Porod byl v Uherském Hradišti?

Ano, a klobouk dolů před hradišťskou porodnicí. Super servis, milí a příjemní lidi. Všechno proběhlo bez nejmenší kaňky – paráda.

Jak velká změna bude dítě pro profesionálního fotbalistu?

Tak na tréninky chodím normálně (směje se), to se zatím nezměnilo. Určitě je míň času na jiné aktivity, ale tak je to v pořádku. Dětem je potřeba věnovat, co největší pozornost. Myslím, že narození dítěte změní život každému, k tomu pozitivnímu.

Kolik toho naspíte?

Malý není nijak zvlášť uřvaný. Nemá žádný problém, většinou spí, takže zatím super. Člověk si občas zanadává, že se nevyspí, ale to k tomu patří. Hlavně, že je zdravý.

Už plánujete svatbu?

Tak ta zatím není na pořadu dne.

Pojďme k fotbalu. Slovácko je s 25 body na 7. místě tabulky. Je to nejlepší umístění od postupu do ligy. V klubu musí panovat spokojenost. Je to tak?

Spokojenost je, ale těch bodů mohlo být ještě víc. Škoda posledního zápasu v Budějovicích, tam se mohlo bodovat. Mrzí také domácí utkání proti Boleslavi, která vyrovnala v poslední minutě. Je námi jenom půlka soutěže. Nesmí přijít žádné uspokojení, nesmíme usnout na vavřínech. Musíme se držet toho, v čem jsme byli úspěšní. Ve hře jsme i v poháru, tam také chceme ještě něco dokázat.

Do konce podzimu zbývají ještě čtyři zápasy…

Jasně. Budeme se snažit urvat co nejvíc bodů, i když doma nás čeká Jablonec a Plzeň – mančafty ze samé špičky tabulky. Doma jsme silní, s fanoušky v zády můžeme porazit každého. Los ve zbytku podzimu je docela těžký. Jedeme na derby do Zlína a končíme v Příbrami, tam to nikdy nebylo jednoduché.

V pondělí vás čeká Jablonec. Na severu Čech jste dostali šestku. Budete mít o to větší motivaci?

Tak ano, ale ten výsledek jsme si už vyříkali. Od té prohry jsme nastartovali nějakou sérii a šlapalo to, ale určitě si to připomeneme a budeme jim tu porážku chtít vrátit. Je jedno jak, ale musíme je prostě porazit.

Už jste zažil osobně podobný debakl?

V lize si nevzpomínám. V dresu Leverkusenu jsme dostali sedmičku na hřišti Barcelony.

Slovácko už Jablonec pět let neporazilo. Sledujete tuto statistiku?

Ne, ne. Nedívám se na to. Po zápase vždycky někdo řekne, že se třeba po nějaké době vyhrálo. Ona každá série jednou končí, věřím, že ta jablonecká skončí už v pondělí.

Občas je vás vidět v televizním studiu jako fotbalového experta. Museli vás přemlouvat nebo tam jezdíte rád?

Komentování mě baví. Mám známé a kamarády v obou televizích. Člověk je také rád, že může přiblížit atmosféru v klubech, ve kterých působil. Nedávno jsem třeba komentoval zápas německého Leverkusenu. Jen je docela složité to skloubit časově. Všechno je v Praze a Liga mistrů se vysílá v týdnu. Když se to podaří, tak rád přijedu. Ještě musí být vhodné vlakové spojení – autem se mi do Prahy cestovat moc nechce.

Dokážete si po skončení kariéry představit větší spolupráci s televizí?

Myslím, že dokážu. Také se dívám, jak podobné pořady dělají v Německu, ale zatím ještě nekončím. Uvidíme, co bude v létě.