Zatímco Ondřej Šašinka s Danielem Holzerem by měli nahradit končícího stopera Hofmanna s kanonýrem Klimentem, mládežnický reprezentant Černé Hory Marko Merdovič bude potřebovat mnohem více času.

„Není to posila. Už teď vidím, že po fyzické stránce je na tom velice špatně. Takovým hráčům vždy jedna nebo dvě přípravy trvá, než pochopí, o co tady jde. Má však potenciál, brali jsme ho s výhledem do budoucna,“ říká trenér Slovácka Martin Svědík.

Šestačtyřicetiletý kouč už nepočítá se službami Timura Melekestseva. I když má ruský mladík v klubu platnou smlouvu, bude hrát třetí ligu za béčko nebo ho vedení pošle někam na hostování. „Nesžil se s kabinou ani tréninkovým tempem,“ vysvětlil Svědík.

Šanci v přípravě dostane mládežnický reprezentant Vecheta, žádné další naděje z akademie si zkušený trenér do áčka nevytáhl. Ani se nikdo nevrací z hostování.

Kádr Slovácka mnoha změn nedoznal.

Posilami jsou jenom Šašinka s Holzerem, kteří do Uherského Hradiště zamířili z Baníku Ostrava. „Mají zkušenosti z české ligy, ve které odehráli spoustu zápasů, takže s adaptací problém nebude,“ ví dobře Svědík.

Že by ale Šašinka nahradil na hrotu střelce Klimenta, si nemyslí. „Takového hráče sem určitě nepřivedeme, protože nikdo takový není,“ uvědomuje si.

Šašinka má jiné přednosti, o nich kouč Svědík dobře ví. V letní přípravě chce vymyslet a najít různé alternativy, jak poskládat útok a zvýšit ofenzivní sílu.

Variant, jak nahradit nejlepšího střelce, je víc. „Máme Ciciliu, v útoku může hrát i Jurečka, což se nabízí,“ uvedl.

S Holzer počítá spíše na kraj zálohy než do obrany. „V tříobrancovém systému může hrát halfbeka. Při nějaké dobré konstelaci by to zvládl i na podhrotu. Je použitelný na více postech, což je výhodné,“ pronesl.

Vedení Slovácka se však pokusí kádr ještě doplnit. „Jestliže hrajeme Evropskou konferenční ligu a chceme vytvářet konkurenci, ještě další dva hráči by měli přijít,“ myslí si.

Svědík potřebuje stopera, hodil by se i někdo na hrot. Klub však řeší i další pozice. „Třeba se nám povede udělat nějaké křídlo nebo útočníka,“ doufá.

Svědík dobře ví, že možnosti celku z Uherského Hradiště jsou i po nejlepší sezoně v klubové historii omezené. „Všechno se dělá v rámci možností Slovácka, což je rozhodující faktor,“ zdůrazňuje. „Opravdu je strašně těžké někoho přivést,“ tvrdí.

„V poslední době přivádíme hlavně hráče, kteří jinde tolik nehráli, byli zranění nebo třeba neměli top formu, což je i případ Klimenta. A právě tato práce nás zajímá,“ uvedl.

Letní příprava čtvrtého týmu FORTUNA:LIGY bude standardní.

Kadlec a spol. už absolvovali povinné kondiční testy, ještě předtím si plnili individuální plány.

Na hřišti se sešli v pátek dopoledne, když předtím dřeli v posilovně nebo si vyzkoušeli intervalové hry.

Celkem první trénink po dovolené absolvovalo čtyřiadvacet hráčů do pole a tři brankáři.

„Příprava je těžká, ale standardní pro náš styl a způsob hry, kterým se chceme prezentovat. Budeme z ní těžit celý podzim,“ říká Svědík.

Jeho tým se první dva týdny bude připravovat v domácích podmínkách, v červenci pak Moravany čeká herní soustředění ve Slovinsku, kde by měli odehrát tři přípravné zápasy včetně generálky.

„Vybíráme ze dvou míst. Dolaďujeme také soupeř. Zadal jsem kvalitu, s jakou se chci utkat. Samozřejmě i s ohledem na Plovdiv,“ přiznal.

Do ligy vstoupí Slovácko venkovním utkáním v Liberci, ještě předtím čeká borce z Uherského Hradiště první zápas Evropské konferenční ligy na hřišti Lokomotivu Plovdiv. „My jako Slovácko si nemůžeme vybírat soupeře, kterého nám přiřkl los. Musíme se s tím vypořádat,“ ví dobře.

„Jestliže se chceme dostat do základní skupiny, což je asi cíl každého mužstva, musíme je porazit. Tak to beru. My se na to musíme co nejlépe připravit,“ prohlásil.

Nějaké informace o bulharském týmu už má, další bude ještě shánět. „Nebude to lehké dvojutkání. Čeká nás kvalitní mužstvo, které dostává málo branek. Obranná fáze Lokomotivu je opravdu velice dobrá,“ dodává.

Aktuální kádr 1. FC Slovácko

Brankáři: Bajza, Borek, Nemrava

Obránci: Divíšek, Kadlec, Kalabiška, Merdovič, Reinberk, Srubek, Šimko, Tomič

Záložníci: Daníček, Havlík, Holzer, Jurečka, Kohút, Mareček, Navrátil, Petržela, Polášek, Rezek, L. Sadílek

Útočníci: Cicilia, Kubala, Šašinka, Vecheta