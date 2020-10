„Těžko se mi to hodnotí. Pardubice celý zápas nic neměly, směrem dozadu jsme si všechno pohlídali. Osobně si nepamatuji, že by měl soupeř nějakou gólovou šanci. Ani nevím, z čeho měli ten poslední brejk. Dali zpětnou přihrávku na vápno a jejich hráč balon z jedničky napálil pod břevno,“ popisoval jedinou branku zápasu kapitán Slovácka.

Svěřenci Martina Svědíka nezačali utkání vůbec dobře. První půlhodina patřila nováčku z Pardubic. Balon byl většinou na polovině Slovácka. Stanislav Hofmann to jenom potvrdil.

„Prvních třicet minut bylo z naší strany pomalých, kazili jsme jednoduché balony. Rozjížděli jsme se hodně pomalu. V závěru poločasu jsme se chytili standardkami, měli jsme tlak, ale branku se nám vstřelit nepodařilo. V druhé půlce jsme chtěli rozhodnout, ale trošku nás zabrzdilo vyloučení Honzy Kalabišky.“

Záložník Slovácka putoval do sprch dvacet minut před koncem. Po přezkoumání u videa zjistil hlavní arbitr, že Kalabiška přišlápl Hlavatého, což viděl na červenou kartu. Jak viděl situaci Stanislav Hofmann?

„Viděl jsem ten zákrok na videu, šel tam podrážkou dopředu. V tomto případě záleží na rozhodčím, jak zákrok posoudí, ale některé situace posuzoval špatně,“ postěžoval si kapitán domácích a dodal.

„Měli jsme ten zápas vyhrát a ne si tady brečet, že nám dal rozhodčí červenou, o tom to určitě nebylo. Pardubice prostě tu branku daly, bylo to jejich šťastné vítězství, ale bylo. My jsme gól nedali,“ zakončil hodnocení zápasu Stanislav Hofmann.