Moravané ve 27. kole FORTUNA:LIGY podlehli Plzni smolně 0:1, když jediný gól inkasovali z penalty nařízené sudím Markem až po zhlédnutí videa. Hostující Patrik Hrošovský pokutový kop ve 28. minutě proměnil a zajistil favoritovi tři body.

„Hráli jsme proti soupeři, který odvedl maximum. Pro nás je škoda, že jsme nepřidali druhý pojišťovací gól, který by nám usnadnil situaci a Slovácko naopak srazil. O to to pro nás bylo v závěru složitější. Měli jsme to tady hodně těžké,“ prohlásil kouč Plzně Pavel Vrba.

Celek z Uherského Hradiště i přes sympatický výkon na remízu nedosáhl.

„Znovu se naše projevila sterilita v pokutovém území. Na góly se hodně nadřeme. Nedali jsme ho už tři zápasy,“ připomíná kouč Slovácka Martin Svědík.

Klíčová chvíle přišla po necelé půlhodině. Do poklidného zápasu ve 26. minutě vstoupilo video.

Hlavní rozhodčí Marek ještě nedovolený zákrok domácího záložníka Havlíka na zakončujícího Kayambu nepostřehl, ale na pokyn videorozhodčího si prohlédl záznam a bez váhání ukázal na bílý puntík.

„Já si myslím, že penalta byla,“ je přesvědčený Vrba.

Měl se napojit

I když ochozy bouřily, středopolař Slovácka se podle dostupných záběrů opravdu provinil zatáhnutím za dres a za svůj čin obdržel žlutou kartu.

„Byla to jedna z mála chyb, kterou jsme v zápase udělali. V rozhodujícím momentu jsme nebyli kompaktní, jak bychom potřebovali,“ ví Svědík.

„Obrana odcouvala, ale nechala volný prostor mezi ní a záložní řadou, čehož hosté využili. Havlík se měl na Kayambu napojit. Nemůžeme z toho udělat penaltu,“ štvalo domácího trenéra.

Penaltový specialista Trmal sice směrem rány Hrošovského vystihl, balon ale skončil přesně u levé tyče.

Do té doby přitom favorit pořádnou šanci neměl.

„Začátek byl opatrný, do gólu soupeře se zápas odehrával mezi šestnáctkami. Nikdo nechtěl udělat chybu, oba týmy pozorně bránily. Až po brance se začalo hrát daleko odvážněji,“ všiml si Svědík.

Moravané, kteří brzy přišli o zraněného stopera Kadlece, po přestávce protivníka zatlačili. Dlouhým nákopy ho dostali pod tlak, ale územní převahu nevyjádřili gólově.

„Ve druhém poločas převaha gradovala. Chtěli jsme s výsledkem něco udělat. Vypracovali jsme si dobré příležitosti, ze kterých se dalo skórovat. Máme ale problémy s produktivitou,“ říká Svědík.

Důraz, ale v rámci pravidel

Západočeši výtečně bránili a v hektickém závěru si hubené vedení už pohlídali.

„V prvním poločase Slovácko nemělo žádnou šanci. V závěru ale zjednodušilo hru a nakopávalo balony do naší šestnáctky. Měli jsme štěstí, že se po soubojích ve vápně neodrazil žádný z míčů k jejímu hráči. Všechno jsme stačili zablokovat nebo dohrát,“ oddechl si Vrba. „Domácí hráli hodně důrazně, ale v rámci pravidel,“ přidal známý kouč.

Hosté mohli náskok několikrát pojistit, ale žádnou nadějnou akci nedotáhli.

„Vadí mi, že jsme nedali druhý pojišťovací gól,“ přiznal Vrba.

Plzeňstí se proti outsiderovi dost nadřeli. V závěru dokonce za zdržování obdrželi dvě žluté karty.

„Viděli jsme zápas Viktorky s Bohemkou a cítili, že je soupeř hratelný. Bohemka minulý týden nedala za nerozhodného stavu 2:2 vedoucí gól, my jsme v důležitých momentech rovněž neskórovali,“ mrzí Svědíka.

„My potom musíme hrát na nulu, což se nám ne vždy povede,“ dodává.