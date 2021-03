Nyní je hráčem Osvětiman, přesto se do FORTUNA:LIGY oklikou rovněž dostal. Někdejší záložník, který prošel i Otrokovicemi a Boršicemi, kývl na nabídku manažera Šumulikoského a od prvního ledna na pozici maséra nahradil Tomáše Jelečka.

Zatímco Skřivan ještě na podzim fungoval hlavně u třetiligového béčka, nyní si užívá pohody v prvním mančaftu. „Určitě mě to překvapilo, nečekal jsem, že to půjde takhle rychle. Kluci si ze mě v kabině dělali trošku srandu, že mám nejrychlejší kariérní růst v historii klubu,“ usmívá se v rozhovoru pro Deník čtyřiadvacetiletý Skřivan.

Jak se zrodil váš příchod na lavičku prvního mužstva Slovácka?

Na konci listopadu mi oznámil Tomáš Jeleček, že z rodinných důvodů bude muset přerušit svoje působení u áčka, a že mi bude nabídnuta tahle pozice po něm. Za dva dny mi volal Šumi (Veliče Šumulikoski – pozn. red.), že od prvního ledna budu oficiálně u áčka.

Musel jste si dodělat nějaký kurz?

Ne, nemusel. Funguji stejně jako u B-týmu. Jen u áčka je o hodně více práce, ale s tím jsem počítal.

Kdy se z vás vůbec stal masér?

Vyplynulo to ze situace. Pavel Němčický byl hlavní trenér u B-týmu a zároveň mě trénoval v Osvětimanech a už jednou mi nabízel pozici maséra právě u béčka, ale tu jsem mu odmítl. Za půl roku přišla tato nabídka znovu, kterou jsem tentokrát přijal. Když se na to podívám zpětně, tak jsem určitě rád, že jsem se dostal k této práci.

Máte masérskou školu, nebo jste si udělal jenom rekvalifikační kurz?

Udělal jsem si kurz, konkrétně mám sportovní masáže. Celý kurz včetně závěrečných zkoušek jsem absolvoval ve Zlíně u paní Stašové, což je maminka vítěze MasterChef. Shodou náhod si zde dělal kurz i Tomáš Jeleček.

Jak máte v klubu rozdělené kompetence a práci?

Přes týden mi pomáhá fyzioterapeut Rosťa Mikel, popřípadě pro klub externě pracuje i Zdeněk Novotný, který má ordinaci v Kroměříži. Eddy (Jaroslav Marx – pozn. red.) převážně jezdí na předzápasové tréninky a zůstává tady až do pozápasového tréninku, po kterém je vždy hodně práce. Poslední dobou, jak je program zápasů hodně nahuštěný a hraje se i v týdnu, tak tady Eddy tráví hodně času, za co mu patří poděkování.

Jaký máte vztah s hráči? Většina z nich je starších než vy. Dobírají si vás často?

Vztah s kluky mám dobrý. Vlastně už minulý rok po restartu ligy jsem vypomáhal u áčka, takže hráče jsem znal. Tým se moc nezměnil, což je pro mě určitě výhoda. Je pravda, že je hodně hráčů starší než jsem já, ale snažím se dělat svoji práci nejlíp, jak umím. Doufám, že jsou kluci aspoň trošku spokojení. (úsměv) Nejvíc si mě dobírá asi Paťa Šimko, kterého znám od té doby, co přišel do Slovácka. Myslím že to už bude sedm nebo osm let. Vždycky mi připomíná, jak jsem byl malý, když jsme se poprvé viděli.

Je poznat v kabině, že se týmu daří a je v pohodě?

Určitě. Navíc po vyhraných zápasech se regeneruje lépe. Teď se nám podařila udělat série výher. Bohužel nás po posledním zápase zastavil covid. Bude obtížné najet opět na vítěznou vlnu, ale věřím, že se o to kluci poperou.

Štve vás, že ligoví fotbalisté mohou hrát a vy jako amatér nemáte možnost s kluky z Osvětiman ani trénovat?

Určitě mě to štve. Sice se pohybuji ve fotbalovém prostředí a občas mě trenér zapojí do tréninku, ale už to bude pět měsíců, co nám zakázali v Osvětimanech trénovat a hrát zápasy. Navíc já jsem si týden před mistrákem natrhl sval, takže jsem na podzim odehrál jen dva zápasy. Chuť je obrovská, ale myslím si, že se tato sezona bohužel nedohraje, a dopadne stejně jako ta loňská, když jsme byli po podzimu na prvním místě.

Vy jste byl ve Slovácku už v mládeži. Jak na působení v akademii vzpomínáte?

V akademii Slovácka či Synotu jsem působil od přípravek až po dorost. Byl jsem v ročníku 1996, což je za poslední dobu nejúspěšnější ročník. V týmu jsem byl s Lukášem Sadílkem, Víťou Nemravou. Dále to byl například Tomáš Zajíc, David Machalík, Petr Galuška. Zapomenout nemůžu na Eldara Ćiviće, který patřil mezi mé nejlepší kamarády a stále jsme spolu v kontaktu. V mládeži mě vedl Ondra, Beran či Hábl. V dorostu nás trénoval Miroslav Hlahůlek a asistenta mu dělal Vašek Uhlíř. Nezapomenutelná sezona byla určitě ta v kategorii U16. Vyhráli jsme Moravskoslezskou ligu. Za ten rok jsme ztratili body jen jednou, když jsme doma prohráli se Sigmou Olomouc 0:1.

Nemrzí vás, že jste to v kariéře nedotáhl dál?

Abych byl upřímný, tak nemrzí. Měl jsem šanci si zahrát první futsalovou ligu za Uherské Hradiště, poté jsem s Olomoucí vyhrál druhou futsalovou ligu. Ve Slovácku jsem vlastně skončil v mladším dorostu. Tehdy se zrušila kategorie U18 a v devatenáctce byly dva ročníky. Tam jsem se už nedostal a odešel na hostování do Otrokovic, kde jsem si zahrál divizi. Dokázali jsme vykopat postup do třetí ligy, tam už jsem si ale nikdy nezahrál, jelikož přišla operace kolena a dlouhá přestávka. Po pauze jsem byl půl roku v Boršicích a poté přestoupil do Osvětiman, kde působím doteď.