Běžela 22. minuta zápasu Slovácko – Teplice. Do té doby si ani jedna strana nevypracovala žádnou větší gólovou šanci. Udeřilo prakticky z ničeho a hosté šli do vedení hodně laciným gólem.

Trenér Slovácka Martin Svědík | Foto: Deník/Stanislav Dufka

„Soupeř nás obehrál u rohového praporku, házíme aut na jejich polovině a ztratíme míč – to je první věc. Druhá věc - nakopnutý balon Kadlec hlavičkuje do prostoru, ve kterém bychom měli mít nějakého hráče. Třetí věc je nezajištěný prostor. Mates (Matouš Trmal) byl na polovině cesty, takže ten jeho podíl na gólu má také. Byla to součinnost několika chyb. Bohužel, aktuálně se nám to stává hodně. To nás sráží,“ okomentoval Martin Svědík vedoucí branku Teplic.