Od našeho gólu jsme byli lepším týmem, pramenila z toho ta červená karta. Jsem rád, že jsme vyloučení soupeře využili. Vyloučení bylo i s Partizanem, tam jsme ho nevyužili. Je nutno říct, že soupeř se v závěru už do ničeho nedostával.

Senzace! Slovácko po obratu vyhrálo v Nice a drží naděje na postup

Nejlepší hráč zápasu byla asi váš gólman Filip Nguyen. Souhlasíte?

Jasně. Podržel nás. Svým výkonem nastartoval a podpořil celý tým, chytil tři tutové gólové příležitosti. Druhou půlku jsme stupňovali. Od gólu na 1:1 jsme byli lepším a nebezpečnějším týmem. Otočení zápasu bylo velmi důležité pro celý tým.

Berete zápas jako zlom? Může tým nastartovat mužstvo k lepším podzimním výsledkům?

Nevím, jestli nás to nastartuje do podzimu, ale do dalšího zápasu je to velká vzpruha. Jsem rád, že jsme využili vyloučení soupeře, našim výkonem jsme tomu šli naproti.

Obránce Petr Reinberk se trefil z přímého kopu. Umí je kopat?

Neumí. Ale sami víte, že nám standardky dělají problémy. Havlík je ani teď nezahrával. Byla to dobrá pozice pro praváka. Jsem rád, že si Petr Reinberk vzpomněl na dva góly, které dal Spartě a že utkání rozhodl. Moc mě těší i to, že jsme přispěli do našeho koeficientu, je jenom škoda, že Slavie to nedotáhla. Jsem rád, že jsme přispěli i my.

Výhru v Nice vychytal Nguyen! chválil gólmana trenér Slovácka

Máte pořád šanci na postup ze skupiny. Zůstává tedy Konferenční liga vaší prioritou?

My jsme se k tomu takto nikdy nestavěli. Ani nemůžeme, protože vidíme, jaké problémy máme v lize. Pro nás je vždycky důležitý další příští zápas, který zrovna jdeme hrát.