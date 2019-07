„Utkání ovlivnil laciný první gól z ojedinělé akce soupeře. Rád bych věděl, proč se v zápase nedařilo Honzovi Juroškovi. Snad mi to řekne. Hodně jeho výkon ovlivnil inkasovaný gól,“ hodnotil úvodní branku kouč Slovácka.

Divák, který sledoval Slovácko na Spartě, se musel štípnout, jestli vůbec sleduje stejný tým. Domácím nevycházelo vůbec nic. Hra byl křečovitá bez výrazného fotbalového nápadu, praktiky bez výraznějších šancí.

„Všechno, co jsme si říkali po Spartě, se nám nepovedlo. Na Spartu jsme vůbec nenavázali. Křídelní hráči Kali (Kalabiška) s Milanem (Petrželou) nezopakovali svůj výkon. Chtělo to asi prostřídat Dvořáka s Navrátilem. Dostali jsme pořádnou facku, věřím, že si to uvědomíme. Chyběl nám větší tlak do šestnáctky, častější střelba. Alfou omega jsou u fotbalu odražené míče – v tom jsme propadávali. Byl to od nás velice špatný výkon, musíme se divákům omluvit,“ věděl Martin Svědík.

Jenom z tribuny sledovali zápas forvard Tomáš Zajíc a obránce Michal Kadlec. Jak to vypadá s jejich nasazením v dalších kolech?

„Pro tento zápas jsme je ještě vynechali. Nechtěli jsme riskovat. Dali jsme jim prostor pro úplné uzdravení,“ vysvětlil trenér Slovácka.

„Slovácko jsme zaskočili. Moc si výhry vážíme, jedeme s pokorou dál.“ Trenér Českých Budějovic David Hořejš.

Na první ligovou výhru moc dlouho čekat nemusel. Trenér Českých Budějovic David Hořejš odkoučoval druhý ligový zápas a veze si z Uherského Hradiště tři body. Nutno dodat, že naprosto zaslouženě. Po zápase byl pochopitelně spokojený.

"Hodnotí se mi to dobře. Věděli jsme, že Slovácko vyloupilo Letnou, chtěli jsme být aktivní a chytnout začátek. To se nám povedlo, vedoucí gól Lukáše Provoda nás uklidnil. Domácí z toho trošku znervózněli, my jsme takticky zvládli i druhý poločas. Žádná velká rozehra od domácích nepřišla. Myslím, že to bylo i díky tomu, že jsme je dobře presovali. Celkově jsme domácí zaskočili a moc si tohoto vítězství vážíme. Také pro to, že v týmu bylo pět kluků, kteří odehráli druhý ligový zápas. Také pro mě to bylo první ligové vítězství. Budeme s pokorou pracovat dál," okomentoval duel trenér českobudějovického Dynama.