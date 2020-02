Na odvetu se těší a věří, že bude v nominaci. „Doufám, že mě trenér postaví, že na jaře dáme konečně branku a vyhrajeme,“ dívá se optimisticky k atraktivnímu duelu rodák z Tasovic u Znojma.

Slavia přišla o ligovou neporazitelnost už v úvodním jarním kole na hřišti Bohemians. Bylo to pro vás překvapení?

V naší lize je každý k poražení. Slavii odešlo přes zimu pár hráčů, toho bychom mohli využít i my. Věřím, že konečně dáme na jaře branku a vyhrajeme.

Na podzim jste proti Slavii nechytal. Jak se těšíte na nedělní zápas?

Určitě se těším. Doufám, že mě trenér postaví. Aktuálně má nejlepší mančaft v Česku a určitě to bude zážitek proti Slavii nastoupit, ale nejenom zážitek. Rozhodně chceme doma bodovat. I když jsme s Baníkem prohráli, tak doma jsme pořád silní. To musí soupeř pocítit.

Do Slavie odešel Patrik Hellebrand. To bude po ostravském Šašinkovi další hráč, který působil na podzim ve Slovácku. Jste v kontaktu?

Občas si napíšeme, ale že bychom se nějak před zápasem hecovali, tak to ne. Určitě se na Patrika těším. Je dobře, že zůstal v kádru Slavie a neodešel nikam na hostování.

Studujete nějak ofenzivní hru soupeře?

Rozebíráme jejich hru. Trenéři to studují daleko víc, určitě se k nám dostanu nějaké informace.

Co vám ukázala první dvě jarní kola?

Přišli noví kluci, asi jsme čekali, že budeme mít víc bodů. Ze dvou jarních zápasů jsme nedali branku, to je největší negativum. Hlavně jsme měli bodovat doma s Baníkem, když už ne vyhrát. Na druhou stranu jsme přivezli remízu z Boleslavi, odtud se body lehce nevozí.

V Mladé Boleslavi jste vychytal další nulu, takže z vaší pozice asi spokojenost?

To byla asi jediná spokojenost, že jsme neinkasovali a odvezli si alespoň ten bod.

Kolikátá nula to byla ve vaší ligové kariéře?

Mám pocit, že osmnáctá.

V lize jste už odchytal 44 zápasů. Býváte před zápasem ještě nervózní?

Takovou tu zdravou nervozitu cítím pořád stejně. Každý ligový zápas je pro mě svátek. Dá se říct, že sbírám další zkušenosti. Z každého zápasu si mám co vzít. Něco už jsem si zlepšil, ale pořád je na čem pracovat.

Na každém zápase máte rodinou podporu v hledišti. Maminka, bratr a babička jsou na každém utkání. Cítíte z tohoto pohledu ještě větší zodpovědnost?

To ne. Jsem hlavně strašně rád, že jezdí a že mě podporují. Jsem jim za to hodně vděčný. Že bych cítil větší zodpovědnost, tak to ne. Jsem rád, že se mnou prožívají ty úspěchy a také neúspěchy.

Máte vůbec po zápase na sebe čas?

Jasně. Když hrajeme doma, tak většinou ještě zajdeme někam na večeři a zápas probereme. Další den po utkání většinou jedu domů a ještě i tam to rozebíráme. Mamka je teďka veliký fotbalový fanoušek. Dívá se na placeném kanále také na další ligové zápasy. To dřív nebývalo, sleduje celou ligu, pořád mě překvapuje.

Jezdí maminka na každý zápas?

Jezdí po celé republice. Viděla skoro všechny moje ligové zápasy. Nebyla jenom na prvním ligovém v Plzni a v Teplicích, takže má 42 ligových zápasů.

V zimní přestávce se mluvilo o vašem přestupu do většího klubu. Byl konkrétní zájem?

Něco bylo, ale to řešili mezi sebou manažeři. Osobně jsem do toho neviděl, když nebylo nic oficiálního, tak jsem to ani nijak neřešil.

Jak dlouho máte ještě ve Slovácku smlouvu?

Do léta 2022.