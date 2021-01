Ze Spojených arabských emirátech se stoper Slovácka Michal Kadlec přesunul přímo do Chorvatska, kde společně s týmem absolvuje týdenní soustředění. I když někdejšímu reprezentantovi po tolika letech v profesionálním fotbale běhání a posilování už příliš nevoní, letošní nejkratší zimní přípravu v ligové historii si užívá.

„Když dříve byly delší pauzy, tak jsme třeba absolvovali dvě soustředění. Nejprve kondiční, kde se jen běhalo a skoro jsme se nepotkali s míčem, a pak bylo herní. Teď jsme zůstali déle v zápasové zátěži, takže není potřeba nabírat tolik kondice,“ těší bývalého hráče Sparty, Leverkusenu nebo Fenerbahce Istanbul, který popsal své dojmy z Umagu na klubovém webu Slovácka.

Jaké byly první dny přípravy?

Máme za sebou dva náročné dny, ve kterých jsme trénovali dvoufázově. Tréninky jsou delší a intenzivnější než v sezoně. Je to takový kolotoč. Snídaně, trénink, oběd, nějaký odpočinek, druhý trénink, regenerace, večeře a večerka. Skoro jak někde na táboře. (úsměv) Změny jsou v podstatě jen v případě, že se hraje utkání.

Přípravy mezi fotbalisty nepatří mezi oblíbené období, že?

Je to tak. Já už něco za sebou mám, ani to už nepočítám. (úsměv) Příprava k fotbalu patří, člověk se prostě potřebuje nachystat. Letošní příprava je ale opravdu extrémně krátká. Vlastně to ani není příprava spíš intenzivní tréninky.

Která příprava ve vaší kariéře byla nejnáročnější?

To se asi nedá takto říct. Přeci jen člověk to jinak vnímá ve dvaceti a jinak v pětatřiceti. Navíc dřív se trénovalo jinak. Třeba jsme hodinu běhali kolem přehrady, kdežto nyní je to v kratších intenzivních intervalech. Nicméně můžu říct, že nejtvrdší přípravy bývaly vždycky v Česku. Naopak nejmírnější to bylo v Turecku.

Dobrá kondice se vám bude na jaře hodit. Slovácko čeká náročné jaro. S jakými ambicemi do odvet půjdete?

Chtěli bychom se udržet v top šestce, což víme, že bude těžké, ale ne nemožné. Myslím si, že je to v našich silách a je jen škoda, že jsme pár bodů nechali na trávníku. Dokázali jsme si, že můžeme hrát asi s každým a je to jen o nás, jak k tomu přistoupíme. Musíme se zlepšit v tom, abychom neztráceli body lacině a třeba i v posledních minutách, jako třeba s Pardubicemi, se Spartou nebo v Brně. Ale dokázali jsme, že máme silný tým a dobrou partu, která může něco dokázat.

Jaký byl podzim?

Zdokonalili jsme některé další věci v systému. Co se týče výsledků, tak jsme rádi za vítězství v derby ve Zlíně a podařil se nám závěr podzimu. Domácí výhra s Plzní 4:0 i vítězství v Mladé Boleslavi má cenu. O to více nás musí mrzet některé výpadky, o kterých jsem mluvil. Prohra v poslední vteřině doma s Pardubicemi, ztráta se Spartou a taky smolný závěr zápasu v Brně. Ale pozitivních věcí bylo víc než těch negativních.

Jak jste si užil krátké volno? Stihl jste si přes Vánoce vůbec odpočinout?

Vánoce jsme si užili v rodinném kruhu. S přítelkyní a mladým Majklem jsme byli doma, navštívili jsme rodiče, a pak jsme letěli na dovolenou do Dubaje, kde jsme strávili i Nový rok. Vlastně jsem přímo z Dubaje cestoval na soustředění v Chorvatsku. Malý si to užil. Má rok a měsíc, takže je ještě hodně malý, ale vnímal to. Dárky, stromeček i tu atmosféru. Jak má člověk dítě, tak ty Vánoce už vnímá jinak. Vše se točilo kolem něj.

Autoři: Marek Jurák, Libor Kopl