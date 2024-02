Poslední roky vládnou kraji. Fotbalisté Slovácka v předcházejících sedmi duelech se Zlínem prohráli pouze jednou, zbývající duely opanovali, když pouze jednou inkasovali. I v nedělním derby na Letné chce tým z Uherského Hradiště uspět, rivala pokořit. Jednoduché to však mít rozhodně nebude.

„Čeká nás velice těžké utkání, kterým derby bývá vždy. Nyní bude náboj větší o to, v jakém rozpoložení se obě mužstva nacházejí, Zlín se vytáhl na Slavii, mohl dokonce i vyhrát, dostal se do pohody a vůbec nepřipomínal tým z konce tabulky. Naopak my jdeme do zápasu po domácí ztrátě s Pardubicemi,“ říká asistent trenéra Slovácka Jan Palinek.

Jeden z adeptů na pohárové příčky zakopl hned na startu jara a nyní se potřebuje chytnout, odčinit předcházející zaváhání s Pardubicemi. „Porážka nás hodně mrzí. Zápas jsme měli zvládnou. Je to opravdu velká škoda. Ještě to nepřebolelo,“ přiznává Palinek.

Hráči si po minulém duelu vyslechli kritiku, trenéři jim na videu ukázali chyby, kterých se musí vyvarovat.

„Vyhodnotili jsme si to důkladně. Rozehrávka ani koncovka nebyly dobré. Máme co napravovat a s tím také na derby jedeme,“ říká Svědíkův asistent.

Také na Letné čeká Petrželu a spol. houževnatý protivník, který se chce odrazit a vyšvihnout mimo barážové pozice. „Ve Zlíně nás čeká kvalitní soupeř a taky těžký terén, kterému musíme přizpůsobit naši hru,“ míní Palinek.

Předposlední ševci se před derby nabudili senzační remízou s pražskou Slavií, věří si i na krajského rivala.

„Je to pro ně jenom plus, ve finále mohli i vyhrát. Určitě jim to pomohlo, proto si musíme dát velký pozor a do zápasu nastoupit daleko víc koncentrovaně,“ prohlásil.

Sestava Zlína se v zimní pauze proměnila. O pozornost si říkají hlavně posily do útoku.

Zatímco Sparťan Schánělec ještě neskóroval, Nigerijec Ikugar se v dohrávce 17. kola blýskl gólovou hlavičkou do sítě Slavie.

„Soupeř má nové útočníky, v záloze třeba Slončíka nebo Vukadinoviće. Jsou tam ale i další kvalitní hráči. Proto to pro nás nebude jednoduché,“ ví Palinek.

Celek z Uherského Hradiště ale může jet do Baťova města v klidu.

I přes rozpačitý jarní start se v tabulce FORTUNA:LIGY dál drží na čtvrtém místě, před pronásledovateli z Olomouce, Ostravy či Liberce má pořád luxusní náskok, o který jenom tak nepřijde. „My však chceme vyhrát v každém zápase,“ dodává Palinek.

Do sestavy Slovácka se po karetním trestu vrací Íráčan Doski, zdravotní problémy má ale kapitán Kadlec.