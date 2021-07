„Za funkci kapitána se platí do společné kasy, už jsem tu hrál, tak snad mně dá pokladník nějakou slevu,“ říká se smíchem staronová tvář Svědíkova výběru.

Za podzim 2019 jste ve Slovácku vstřelil pět branek. Je pro vás gól do sítě Prostějova pokračování vydařeného angažmá?

Přesně tak, tohle přesně potřebuji. Honza Navrátil a Milan Petržela to umí krásně nahrávat. Na mně je, abych si na balon počkal, vybrat si správný prostor a vstřelil branku.

Popište vaši první branku po návratu do Slovácka?

Byla tam nějaká kombinace, pak se balon dostal na moji stranu. Navrc (Jan Navrátil - pozn. red.) mi to krásně levačkou nahrál. Počkal jsem si na balon, jak letěl, tak jsem si jenom naskočil a snažil se ho usměrnit do brány. Byl to krásný centr, pokud by to nebyl gól, tak by to bylo špatně.

Už podruhé jste jako nováček nastoupil s kapitánskou páskou. Pokladník vás tedy moc nešetří?

Už jsem na všem domluvený s Rambem (Petrem Reinberkem - pozn. red.), který je pokladník. Dostanu prý nějakou slevu.

Jak se vůbec seběhl váš příchod do Slovácka? Jak dlouho před koncem uplynulého ročníku jste to věděl?

Zhruba pět kol před koncem ligy mi volal pan Šumulikoski (sportovní manažér Slovácka - pozn. red.). Jak prý to se mnou vypadá a jestli bych chtěl jít zpátky do Hradiště. To si pamatuji, byl jsem zrovna doma, hned jsem říkal, že jo. Mám to tady rád. To prostředí, kluky, fanoušky, lidi kolem, prostě všechno. Dařilo se mi tady, věřím, že to tak bude pokračovat.

Našel jste ve Slovácku po té pauze něco nového?

Ani ne, strašně jsem se do kabiny těšil. Kluci jsou super, ani mně nepřišlo, že bych byl tak dlouho pryč. Bylo to, jako bych odešel včera.

Z loňského kádru odešel jediný Kliment, přišli tři hotoví hráči. Bude Slovácko v novém ročníku ještě silnější?

To nemůžu posoudit, to ukáže čas, ale kluci čtvrtým místem nastavili laťku hodně vysoko. Bude to na nás, jestli to půjde ještě vylepšit. Honza Kliment byl tahounem týmu, odehrál tady skvělou sezonu, budeme se snažit ho nahradit.

Slovácko skončilo v uplynulé sezoně před Baníkem. Bylo to pro vás překvapení?

Abych řekl pravdu, tak mě to vůbec nepřekvapilo. Ve Slovácku je nastavená nějaká cesta, která začala, když přišel pan Svědík, jen jsem do toho naběhl. Ta práce je tady sice tvrdá, ale přináší ovoce. Loni si všechno sedlo, kluci odehráli skvělou sezonu.

Slovácko se také probojovalo do evropského poháru. Los vám přidělil bulharský Plovdiv. Jaký to bude podle vás soupeř?

Určitě silný, hned po vylosování jsem tým po internetu studoval. Nebude to určitě nic lehkého, ale budeme se snažit postoupit a jít dál.