Nakonec mu jeho střelu z nadějné pozice lapil teplický gólman Grigar.

„Mohl jsem to líp zakončit, byla to gólová šance. Byl tam i kontakt s obráncem Teplic, kluci mi říkali, že jsem mohl ve vápně spadnout, asi by byla penalta, ale mě spadnout ani nenapadlo. Ještě se na tu situaci musím podívat na videu,“ vyjádřil se ke gólové šanci ofenzivní záložník Slovácka.

Svěřenci Martina Svědíka jeli na sever Čech jako favorit nedělního duelu. To potvrzovala i slova Michala Kohůta.

„Před zápasem jsme chtěli tři body, ale nepovedlo se nám vstřelit gól. Možná by nám pomohla i troška štěstí, kdybychom ho v Teplicích měli, tak jsme klidně dvě branky mohli dát,“ říká odchovanec fotbalu ve Velké nad Veličkou.

Střílení branek je na jaře pro Slovácko docela problém. V pěti zápasech dalo jen dvě branky.

Jak to vnímá talentovaný záložník?

„Je jasné, že na jaře jsme těch branek moc nedali, tak to problém asi je,“ ví Michal Kohůt, který odehrál svůj první ligový zápas.

Jak bude vzpomínat na bezbrankovou premiéru z teplických Stínadel?

„Mám smíšené pocity. Odehráli jsme slušné utkání, ale bereme jenom bod. Šance na vstřelení gólu jsme měli, jen nám to tak dneska nespadlo. Bod z Teplic je málo,“ okomentoval duel.

Levonohý záložník nastoupil netradičně na pravé straně. Paradoxně svůj post kvitoval.

„Hraje se mi tam líp. Můžu si navést balon do středu a vystřelit levou nohou. Jako nějakou komplikaci to vůbec nevidím,“ říká ofenzivní záložník, kterého fanoušci ocenili jako muže zápasu. „Jsem za to určitě rád, ale raději bych byl za tři body,“ vyjádřil se na závěr Michal Kohůt.