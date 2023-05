Lukáš Sadílek – odchovanec a srdcař Slovácka. V loňském létě přestoupil rodák z Uherského Ostrohu do pražské Sparty. V uplynulé sezoně slavil na druhé straně barikády. Slovácku se doma na tým z Letné daří. Nejprve ho deklasovalo 4:0 v lize a pak i ve finále domácího poháru.

Záložník Sparty Lukáš Sadílek (v rudém dresu) při zápase na Slovácku atakuje kamaráda Marka Havlíka. | Foto: Deník/Jan Zahnaš

V rudém dresu nastoupil Lukáš Sadílek na svém domovském stadionu vůbec poprvé.

Jak viděl remízový duel?

„Čekali jsme, že Slovácko nastoupí v pětce vzadu, kolikrát tam měli i sedm hráčů. Těžko jsme se tam dostávali, určitě jsme měli hrát rychleji. Vyšla jim jedna akce. Mají výbornou defenzivu, dostávají málo gólů. Myslím, že jsme tady ztratili dva body,“ přiznává záložník pražské Sparty a pokračuje v hodnocení zápasu.

„Prvních dvacet minut jsme úplně prospali. Byli jsme bez pohybu, z naší strany to bylo hodně pomalé. Ke konci první půlky, a hlavně v té druhé jsme ale Slovácko k ničemu nepustili. Je škoda, že jsme nějakou z akcí nedohráli. Možností jsme měli dost, ale neproměnili je. Do zápasu jsem se dostali paradoxně až po inkasovaném gólu. Je škoda, že se nám to nepovedlo otočit,“ smutní Lukáš Sadílek, který byl na zápas hodně natěšený.

„Mám Slovácko obrovsky přirostlé k srdci. Strávil jsem tu mnoho let. Je to tu jedna velká rodina. Jsem rád, že jsem viděl známé, lidi kolem klubu. Po utkání jsem se potkal asi se všemi, i s trenérem, ale mrzí mě, že si vezeme jen bod. Chtěl jsem Slovácko dvakrát v sezoně porazit, což se nám nepodařilo.“

Žádné velké hecování s bývalými spoluhráči před zápasem neproběhlo. Lukáš Sadílek prozradil, že se soustředil hlavně na svůj výkon.

„Před zápasem jsem si psal jenom s masérem. To bylo jen jednou, a ještě v průběhu týdne. Z hráčů jsem si nepsal s nikým, ani před zápasem jsem s nikým nekomunikoval. Soustředil jsem se na sebe. Myslím, že kluci to měli podobně,“ říká Lukáš Sadílek a věří, že dvě remízy v řadě týmu nijak neublíží.

„S námi to neudělá nic. Jestli chceme hrát o titul, musíme být silní. Oba zápasy jsme dorovnali, teď jsme hodně bušili. Snad nás to spíš nakopne, než položí. Cítím z kluků, že máme mentální sílu.“