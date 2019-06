„Odehrál jsem všechny zápasy, s čímž mohu být spokojený, ale z týmového hlediska samozřejmě půlrok hodnotím špatně, protože jsme sestoupili,“ říká dvaadvacetiletý středopolař.

I když Znojmo ještě před závěrečným kolem živilo šanci na záchranu, v posledním zápase schytalo výprask 1:7 ve Varnsdorfu a propadlo se na dno tabulky. „Věřili jsme, že to zvládneme. Bohužel to nevyšlo,“ posteskl si Machalík. „Získali jsme méně bodů než ostatní. Měli jsme šňůru proher, nedařilo se nám,“ přidává zklamaně.

Nálada ve Znojmě byla špatná, nikdo nechtěl sestoupit. Rodák z Bystřice pod Lopeníkem patřil ke stěžejním borcům. Ve čtrnácti zápasech nasbíral 1280 minut. K jedné vstřelené brance přidal také jednu žlutou kartu. „Druhá liga je hlavně o bojovnosti. Rozdíl mezi nejvyšší soutěží a druhou ligu určitě je, ale neřekl bych, že je nějaký obrovský,“ míní šikovný záložník.

Pád Jihomoravanů z celostátní do moravskoslezské soutěže ho až tolik bolet nemusí, v klubu totiž končí. „Ve Znojmě pokračovat nebudu,“ přiznává.

Do Slovácka, kde má ještě platnou smlouvu, se ale zřejmě taky nevrátí. Podle ředitele Petra Pojezného vedení klubu nyní shání pro Machalíka jiný druholigový tým.

„Jsem hráčem Slovácka, kde se musím domluvit. Ještě nevím, jaké jsou možnosti a jak to bude pokračovat. Uvidíme za týden nebo za dva, jak to nakonec bude,“ zůstává v klidu bývalý hráč Uherského Brodu, který přišel do Slovácka jako nadaný žák v roce 2008.

Nyní ho ale klub nepotřebuje.

„Samozřejmě mě to trošku mrzí, ale jsem odchovanec Slovácka a mám ho rád. Jestli se vedení klubu rozhodne tak, že mi najde další druholigový klub, tak to budu muset respektovat a budeme se muset dohodnout. Věřím, že zvolíme správnou variantu,“ prohlásil Machalík.

Na kamarády a bývalé spoluhráče nezanevřel. Celek z Uherského Hradiště celé jaro bedlivě sledoval a na dálku mu fandil. „Byl jsem rád, že se kluci zachránili. V klubu jsem odmalička. Na Slovácku mi záleží, vyrůstal jsem tam,“ připomíná.

Dovolenou strávil dvaadvacetiletý fotbalista na Kapverdách. Společně s přítelkyní si na ostrově Boavista užíval pohody i sluníčka. „Potřeboval jsem si odpočinout hlavně po psychické stránce. Nyní už se na fotbal zase těším,“ dodává Machalík.

David Machalík ve Znojmě

14 zápasů – 1 branka – 1 žlutá karta – 1280 minut