Fotbalistům Slovácka pondělní los osmifinále MOL Cupu vůbec nepřál. Celek z Uherského Hradiště se ve čtvrtém kole celostátního poháru představí na hřišti Mladé Boleslavi. Ve městě škodovek by se mělo hrát ve středu 3. března, což je oficiální termín.

Fotbalisté Slovácka se v poháru utkají s Mladou Boleslaví. | Foto: DENÍK/Stanislav Dufka

„Bereme to tak, jak to je. Samozřejmě každý si v poháru přeje hrát doma, aby ušetřil síly a nemusel nikam daleko cestovat, ale s tímto už nic nenaděláme. O postup se určitě porveme. Motivaci máme velkou. Všichni dobře víme, že do evropských pohárů vede z MOL Cupu nejkratší cesta,“ říká asistent trenéra Slovácka Josef Mucha.