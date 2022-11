Los osmifinále MOL Cupu

Dvojice: Slovácko – Mladá Boleslav, Zlín – Vyškov, Baník Ostrava – AC Sparta Praha, Bohemians Praha 1905 – FC Hlučín, Karviná – Slavia Praha, Liberec – Olomouc, Teplice – Brno, České Budějovice - Hradec Králové.

„Hlavní je, že hrajeme doma. To se nám splnilo, ale jinak jsme los neřešili, protože před námi jsou jiné těžké zápasy, na Mladou Boleslav se budeme chystat až později. Ale už teď víme, že nás čeká kvalitní soupeř, který nás v lize připravil v poslední minutě o výhru. Teď to bude zase vyrovnané. My ale chceme postoupit. Z loňska dobře víme, kudy vede zkratka do Evropy,“ říká asistent trenéra Slovácka Josef Mucha.

Podle nejlepšího reprezentačního střelce české historie a patrona MOL Cupu Jana Kollera právě domácí prostředí a zkušenosti by mohly zápas rozhodnout.

„Slovácko hraje před vlastním publikem, pohárové zápasy umí, narostlo mu sebevědomí,“ upozorňuje.

Svědíkův tým ale ještě v listopadu čeká závěrečný duel Evropské konferenční ligy v Bělehradu a tři ligové duely.

„V nejvyšší soutěži se sice Slovácku až tolik nedaří, ale je obtížné hrát na třech frontách. Je to malý klub, kádr není až tak široký. Někde se ty výkyvy musí projevit,“ říká Koller.

Ševci tak náročný program nemají, na souboj s Vyškovem se mohou důkladně nachystat. „Vyškov bych nepodceňoval, zvítězil v Jablonci. Zlín se musí mít na pozoru, nemůže nic podcenit. V lize mu to moc nejde, takže si bude chtít spravit chuť alespoň v poháru. Už jednou se mu ho podařilo vyhrát. Myslím, že to bude vyrovnaný zápas,“ předpokládá Koller.

Do osmifinále již nezasáhnou tři prvoligové celky včetně aktuálního lídra FORTUNA:LIGY Viktorie Plzeň. Ta prohrála ve třetím kole 2:3 v Hlučíně a se soutěží se rozloučila hned po prvním zápase. Chybět budou také Pardubice, které vypadly v druhém kole po prohře ve Velvarech. Mezi osmifinalisty se nedostal ani Jablonec, který v předchozím kole vypadl s druholigovým Vyškovem.