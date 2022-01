Pikantní duel čeká hlavně na Jana Navrátila. Jednatřicetiletý křídelník totiž na začátku roku po vypršení smlouvy po pěti letech opustil Slovácko a vrátil se právě do Olomouce, takže hned na startu jarní části sezony se postaví kamarádům a bývalým spoluhráčům.

Los Mol Cupu

Čtvrtfinálové dvojice: Olomouc – 1. FC Slovácko, Hradec Králové – Bohemians Praha 1905, Slavia Praha – Sparta Praha, FK Jablonec – Mladá Boleslav.

Los čtvrtfinále MOL Cupu se uskutečnil ve čtvrtek od desíti hodin v sídle FAČR v Praze na Strahově.

Patronem byl bývalý obránce Petr Vrabec, který pohárovou trofej jako hráč vyhrál šestkrát.

„Nevybavuji si, který zápas byl nejdůležitější, ale získat poháry a ligové tituly v mé době bylo asi těžší, protože soutěže a týmy z mého pohledu byly vyrovnanější,“ uvedl Petr Vrabec na úvod losu při vzpomínání na svou kariéru, během které dal například gól Dynamu Kyjev nebo Barceloně.

„Pohárová soutěž má určitě velkou prestiž a je to skvělý způsob, jak se dostat do evropských pohárů. Finanční částka je určitě také velkou motivací, aby každý tým makal a dostal se do pohárové Evropy,“ pokračoval Vrabec, jenž v roce 2022 oslaví šedesáté narozeniny.

„Vypadá, že je pořád ve formě a mohl by nastoupit,“ usmíval se následně během přenosu předseda FAČR Petr Fousek.

Slovácko uvolnilo gólmana Nemravu na hostování do Prostějova. Kdo jde na testy?

Mezi nejlepších osm celků se v říjnu a listopadu probojovaly týmy Sigmy Olomouc, Slovácka, Jablonce, Sparty, Hradce Králové, Mladé Boleslavi a Bohemians Praha 1905.

Posledním účastníkem čtvrtfinále se stala pražská Slavia, která i díky sporným verdiktům rozhodčího zdolal Zlín 3:1.

Právě sešívaní obhajují prvenství z minulého soutěžního ročníku, ve kterém získali pohárovou trofej potřetí za poslední čtyři roky. Trpišovského tým v posledním finále porazil Viktorii Plzeň 1:0 po gólu Abdallaha Simy ze 73. minuty.

Vítěz poháru si zajistí postup do druhého předkola Konferenční ligy.