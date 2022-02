„Samozřejmě, že už srovnání dvacetimilionové Moskvy s Prahou je velký skok. A skok do Uherského Hradiště je ještě větší,“ usmívá se ruský fotbalista.

„Já to ale beru tak, že na Slovácku bude větší prostor soustředit se jen na fotbal, který mám stejně jako tvrdou práci rád,“ říká na klubovém webu posila Slovácka.

Na obhlídku nejmenšího města s ligovým fotbalem si ještě čas nenašel. Do Uherského Hradiště se dostal až těsně před startem jarní části FORTUNA:LIGY, na rozkoukání moc prostoru neměl.

Fotbalisty Slovácka v úterý posílil šestadvacetiletý ruský záložník Vladislav Ljovin.Zdroj: 1. FC Slovácko

Zatím se v novém prostředí sžívá. Poznává spoluhráče, klub. Na premiéru v dresu Slovácka stále čeká, úvodní jarní ligový duel s Pardubicemi byl totiž kvůli karanténě soupeře odložen.

„Zatím jsem absolvoval jenom pár tréninků, ale i když byly hodně intenzivní, tak jsem se cítil dobře. Myslím, že po kondiční stránce nebude žádný problém. Navíc s každým tréninkem se to bude zlepšovat,“ je přesvědčený.

Slovácko maká, jede na hraně. Cíle? V lize skončit co nejvýš, uspět i v poháru

Zda nastoupí ve středečním pohárovém utkání proti Olomouci není jisté, nachystaný ale je.

Dostat se však do sestavy Slovácka nebude vůbec jednoduché. Vždyť sestava je ustálená, prostředek hřiště mají pod palcem Havlík se Sadílkem, vedle nich se točí Daníček s Kohútem. Teď zvýšil konkurenci právě Ljovin.

„Vím, že jsou tady velice kvalitní fotbalisté. To jsem ale věděl už když jsem proti nim nastupoval a teď si to při společných trénincích jen potvrdil,“ usmívá se.

Trenér Martin Svědík hráče zatím využije jen na část zápasu. „V přípravě netrénoval s žádným mužstvem, připravoval se sám. Chvíli mu potrvá, než si zvykne na týmové pojetí. Ale je to velice inteligentní a pracovitý hráč, který bez problému zapadne do mančaftu. Nyní je ale platný jen na určitý úsek hry,“ vysvětluje kouč Slovácka.

I díky Svědíkovi šestadvacetiletý středopolař zamířil do Uherského Hradiště.

Ljovin pod vedení pedantského trenéra a části realizačního týmu již v minulosti působil.

„Byl to jeden z faktorů, které rozhodly o mém příchodu na Slovácko,“ přitakává.

„Trenéra Svědíka jsem poznal jako náročného a pracovitého trenéra, jeho práce se mi zalíbila. Troufnu si říct, že máme i podobný přístup k fotbalu. Maximální náročnost a oddanost fotbalu,“ říká.

Moskevský rodák práci oblíbeného kouče sledoval i poté, co se jejich cesty rozdělily.

„Zajímal jsem se o to, jak se mu daří a vnímal jsem, jak pod ním Slovácko roste. Z průměrného ligového celku se stal pod jeho vedením přední klub české ligy. Vím, že v loňské sezóně si vyzkoušeli evropský pohár, v duelu s Plovdivem jsem mu fandil,“ přiznává.

Střelec Jurečka nepodepsal, ale zůstává v týmu. Slovácko shání ještě křídelníka

Slovácko je pro poctivého záložníka, který se chtěl původně vrátit domů do Ruska, čtvrté české angažmá. Předtím hrával v Mladé Boleslavi, Jihlavě a v pražských Bohemians 1905. V Ďolíčku vydržel ze všech tří štací nejdéle.

Zatímco ve FORTUNA:LIZE za šest sezon odehrál 89 zápasů a vstřelil dva góly, v ruské Premier Lize si připsal jen pár startů.

„I když jsem byl v kádru Dynama Moskva, moc herních příležitostí jsem v něm však nedostával,“ přiznává. „Když mně bylo jednadvacet let, tak jsem vyhodnotil, že už jsem ve věku, kdy potřebuji pravidelně hrávat. Přišla nabídka z Mladé Boleslavi, která měla tehdy ambice na evropské poháry a je to také přední klub Česka,“ vrací se Ljovin do roku 2017.

Od té doby ušel pořádný kus cesty. Vrátí se díky Slovácku zpátky do Ruska?