Až po definitivním verdiktu LFA (Ligová fotbalová asociace) zaujmou činovníci z Uherského Hradiště jasné stanovisko a rozhodnou se, zda sáhnou hráčům i členům realizačních týmů na odměny a další bonusy. „V současné době platíme základní měsíční mzdy podle dohodnutých smluv,“ říká v rozhovoru pro klubový web ředitel Slovácka Petr Pojezný. O čem všem známý fotbalový funkcionář ještě promluvil?

O SPONZORECH

„Víceméně se všichni zabývají primárně svým hlavním byznysem a vše budou s námi řešit až s odstupem času dle vývoje situace.“

O FUNGOVÁNÍ KLUBU VE STAVU NOUZE

„Je ochromena hlavní činnost klubu. Celý sportovní úsek funguje pouze formou řízených individuálních tréninků. Do klubu dochází pouze zaměstnanci, kteří si jednotlivě na svých úsecích řeší potřebné úkony, tak abychom byli neustále připraveni znovu naskočit a snažíme se jak je to jen možné eliminovat ztráty, které nás trápí.“

O DOHRÁNÍ SOUTĚŽÍ

„Podle nám zaslaných zpráv od FAČR a LFA jsou poslední informace takové, že o osudu amatérských soutěží a soutěží mládeže má rozhodnout 7. dubna výkonný výbor FAČR. U profesionální soutěže nám LFA zatím zaslala poslední vyjádření 27. března, kde nás informovala, že záměrem UEFA je prioritně dohrání národních soutěží. UEFA k tomu vytváří termínový prostor tak, že stanovila nový termín pro začátek příštího soutěžního ročníku 2020/2021 všech ligových soutěží v Evropě na 12. září 2020. Zároveň potvrdila informaci, že pro dohrání zbývající části tohoto ročníku není termín 30. června limitující a je připravena prodloužit termín až na konec července, popřípadě až do začátku srpna. Pro nás to tím pádem znamená, že pořád žije naděje, že ligu dohrajeme. Můj názor je, že na základě nám zaslaných informací pro možnost dohrání soutěže je nutno začít zase hrát nejpozději 13. června. Jinak to nevidím reálně. Amatérské a mládežnické soutěže se podle mě nedohrají a měl by o tom výkonný výbor definitivně rozhodnout ať se všichni dle toho můžou zařídit.

O SMLOUVÁCH DO 30. ČERVNA

„V současné době to není jednoznačně rozhodnuto, UEFA musí stanovit zda se prodlouží jejich platnost do dohrání soutěží či nikoliv.“

O KOMPENZACÍCH PERMANENTNÍCH VSTUPENEK

„Zatím to je předčasná otázka. Pokud se ale soutěž nedohraje, tak určitě současné držitele permanentek zvýhodníme při nákupu nové permanentky pro příští ročník. Pro zajímavost musím říct, že mě potěšily reakce některých fanoušků. Dorazilo nám na sekretariát několik emailů od našich příznivců, kteří nám vyjadřují podporu a případných kompenzací se vzdávají ve prospěch klubu. To nás samozřejmě velmi těší a vážíme si toho. Nicméně jak jsem zmiňoval, pokud by se soutěž nedohrála, tak držitele permanentek zvýhodníme při nákupu permanentky nové.“