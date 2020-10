Je rád, že fotbalová liga bude pokračovat i za nouzového stavu, z dalšího opatření vlády už ale rozhodně nejásá. Také krajního obránce Slovácka Petr Reinberka naštvala zpráva, že od pondělí se duely FORTUNA:LIGY zase budou hrát před prázdnými tribunami.

Petr Reinberk. | Foto: Deník / Stanislav Dufka

„Co k tomu říct? Je to hrůza! Už jsme to zažili v jarní části, kdy jsme hráli bez diváků zápas s Olomoucí a to prostě nebylo ono. K fotbalu fanoušci a atmosféra patří, bez nich je to v podstatě něco jako modelový zápas, kterému při těch důležitých momentech chybějí emoce. Bude to smutný pohled,“ povzdechl si na klubovém webu zkušený jednatřicetiletý bek.