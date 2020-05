Hrát se začne ve speciálním režimu. Samozřejmě bez diváků a s dalšími opatřeními, která by měla u hráčů eliminovat možnou nákazu koronavirem. Novinka to bude pro všechny. Jak se na restart dívá stoper Slovácka Stanislav Hofmann? „Všichni v klubu chceme sezonu dohrát. Snad se nestane nic nepředvídatelného a soutěž se dohraje,“ přeje si zástupce kapitána šestého týmu tabulky.

Jak jste sledoval rozhodování o restartu ligy?

Měl jsem zprávy, že to vypadá, že se hrát bude, takže jsem to nijak intenzivně nesledoval. Večer jsem se podíval na internet, dopadlo to podle očekávání.

Věřil jste, že liga znovu začne?

Ze začátku pandemie, a po sérii různých zákazů, úplně ne. Postupně se situace měnila, když se blížilo ligové grémium, tak už jsem věřil, že znovu začneme hrát.

Jaký je podle vás největší problém se zahájením a vším tím, co bude kolem soutěže?

Největší problém je, že se bude hrát bez diváků – to bude pro nás nejhorší. Dál jsou tam různé věci. Nebude se nastupovat se soupeřem společně, nebudou se podávat ruce, po zápase nebude rehabilitace. Je toho hodně, ještě si to neumím představit. V prvním zápase uvidíme, jak bude všechno probíhat, ale budeme si muset zvyknout.

Osobně jste i za těchto podmínek pro dohrání ligy?

Sezona už tak nějak spěje do konce, takže by bylo škoda ji nedohrát. Navíc jsme na tom v tabulce docela dobře. Všichni v klubu chceme sezonu dohrát. Snad se nestane nic nepředvídatelného a soutěž se dohraje.

Existoval i nějaký plán, že by se soutěž nehrála?

Plán byl takový, že by se trénovalo individuálně až někdy do srpna, kdy měla začít nová sezona. To bychom byli skoro pět měsíců bez fotbalu, to nikdo nechtěl.

Od pondělí už můžete trénovat naplno…

Už je to dobrý, jen nám pořád schází kabina, tam ještě nemůžeme.

V plánu jsou dva ligové zápasy během jednoho týdne. Čekáte, že se projeví síly jednotlivých kádrů?

Jednoznačně budou mít výhodu ty mančafty, které mají široký kádr. Není to sranda, hrát dva zápasy za týden. Nějakou dobu se to dá zvládnout, ale nás čeká něco kolem deseti zápasů. Je to velká porce na to, aby se hrálo dvakrát v týdnu.

Mluvíme o síle kádrů. Jaký má podle vás Slovácko?

Jsem přesvědčený o tom, že celkově máme silný kádr, ale bude záležet na tom, aby bylo minimálně zraněných. Jinak to bude složité. Nesmí nám vypadnout tři čtyři hráči. Není nás tolik jako třeba ve Slavii.

Zítra hrajete první přípravné utkání proti druholigovému Prostějovu. Těšíte se?

V týdnu jsme na tréninku hráli dvakrát proti sobě, ale to není ono. Prostě je to znát, že je to jen příprava. Těším se, že budeme hrát normálně, že tam budou rozhodčí, budeme v dresech, pořád to sice bude v uvozovkách jenom přátelák, ale už to bude směřovat k normálnímu zápasu.

Dalo se na té koronavirové pauze najít něco pozitivního?

Tak snad jen to, že jsem byl často se synem, mohl jsem ten čas trávit s rodinou. Normálně tolik času nemám, ale bylo to dlouho, jsem rád, že je to za námi.