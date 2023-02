„Jedeme tam vyhrát a doufám, že se nám to podaří. V Liberci nás ale nečeká nic jednoduchého. Slovan je doma silný a v tom prostředí to nemá žádný tým jednoduché,“ uvědomuje si záložník Slovácka Vlastimil Daníček.

Celek z Uherského Hradiště bude i na severu Čech spoléhat na týmovost, dobrou organizaci hry a poctivou defenzivu. „Vpředu už něco vymyslíme,“ věří Daníček.

Proti Olomouci ale byl účastník základní skupiny Konferenční ligy jalový, i proto se rozešel se Sigmou bez branek.

Předtím ale zdolal České Budějovice, takže na opačnou stranu republiky může putovat relativně v klidu.

„Chtěli jsme doma samozřejmě získat šest bodů, ale jsme rádi i za čtyři, protože počasí nebylo dobré a navíc Budějovice i Olomouc hrály velmi dobře ve středu pole,“ oceňuje protivníky Daníček.

Brandner: Čtyři body z úvodu jara musíme brát. Do Liberce jedeme vyhrát

Také Liberec se loni v létě prezentoval na Moravě dobrým výkonem, venku vyhrál 2:1.

Slovanu ale velmi pomohlo právě vyloučení Daníčka ve 45. minutě. Přesilovku využil a v Uherském Hradišti slavil.

„Udělal jsem chybu na půlce a pak to hasil,“ přiznává Daníček zpětně. „Nyní se to pokusíme odčinit a vyhrát tentokrát my u nich,“ vzkazuje.

Severočeši v zimní pauze přišli o nejlepšího střelce van Burena, jenž se vrátil z hostování zpět do Slavie.

Pryč jsou i Talovjerov a Matoušek, zpátky z Itálie je naopak Slovák Tupta a klub získal urostlého Nigerijce Olatunjiho, jenž se hned při premiéře proti Pardubicím blýskl gólem.

„Liberec odchod van Burena dobře kompenzoval příchodem Olatunjiho. Sice je to typologicky jiný hráč, ale je velmi silný, rychlý a pohyblivý. Herní styl soupeře se moc nemění. Že je to tým, který bude kartami míchat nahoře, prokázal venkovní výhrou v Budějovicích,“ uvedl asistent trenéra Slovácka Jan Baránek.

Moravanům se pod Ještědem celkem daří. Bodoval tam v šesti z posledních osmi utkání. „Je jenom na nás, jestli dokážeme eliminovat jejich sílu vpředu, zareagujeme na herní styl domácích. My jsme ale připravení na všechno,“ tvrdí Baránek.

Osmnáct milionů za Nguyena? Tomu se musím smát, říká Svědík. Fryšták je zraněný

Jen na počasí se moc dobře připravit nejde.

V Liberci klidně může sněžit, hodně pršet. „Největší nepřítel fotbalu je ale vítr,“ upozorňuje Daníček.

Také fotbalisté Slovácka se kvůli mrazům převážně připravovali na umělce. „Na přírodní trávu se dostaneme maximálně dvakrát v týdnu,“ přiznává Baránek. „Kluci se s tím však perou dobře, nijak nás to neovlivní,“ je přesvědčený.

„Také na soustředění v Chorvatsku byly teploty jen těsně nad bodem mrazu. Je to o zvyku,“ míní.

Záložník Daníček i jeho spoluhráči věří, že je na severu Čech čeká lepší počasí.

„Zimu nemám moc rád, pro mě je lepší teplo. Spíš nám vadí umělky, tvrdší povrchy. Není to nic příjemného, ale v Česku je to pro všechny podobné,“ ví Daníček.

Sobotní duel 19. kola FORTUNA:LIGY začíná na stadionu U Nisy v patnáct hodin.