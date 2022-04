Šílenou chybou při rozehrávce nabídl domácímu kapitánovi Dočkalovi vítězný gól, parťáky v klíčové chvíli potopil.

„Tohle se nemůže stát. Bylo to vyloženě nezodpovědné. Do konce poločasu chybělo jenom pár minut, měli jsme to zahrát bezpečně. Je to jasné ovlivnění výsledku,“ zlobil se kouč Slovácka, které krátce předtím trefou Holzera srovnalo skóre na 1:1.

Ještě do přestávky ale po Levinově minele podruhé inkasovalo a nakonec ve šlágru 29. kola FORTUNA:LIGY Spartě podlehlo na jejím stadionu 1:3.

Naštvaní fanoušci hostujícího týmu nad počínáním zahraničního hráče nechápavě kroutili hlavami.

Mnozí mu spílali, vyndávali jej ze sestavy …

Přitom před týdnem Svědík plísnil právě Levina za laxní přístup a neplnění úkolů.

„Minule to byl výchovný moment, kdy nepracoval pro tým. Teď to byla zase individuální chyba, která ale ovlivnila týmový výkon, což si podle reakce Vlad hned uvědomil,“ všiml si Svědík.

Slovácko padlo po šesti zápasech. Na Spartě rozhodly standardky

Pedantský kouč i nadále zůstává trpělivý, svěřence v žádném případě neodepisuje.

„Nás není tolik, abychom si to mohli dovolit, ani tak nepřemýšlím. Z tohoto hráče chceme dostat maximum,“ prohlásil.

Odčinit své zaváhání ale ve středečním zápase s Libercem nejspíš nedostane.

„Bude si muset chvíli počkat. Další šanci si bude muset zasloužit výkony a prací v tréninkovém procesu. Příležitost dostanou jiní hráči,“ tvrdí Svědík.

Levin v nedělním duelu nechyboval pouze jednou, v zápase měl ale i dobré věci.

Podobně na tom byli i další borci z defenzivy, které citelně scházeli vykartovaní mazáci Kadlec s Daníčkem. „Chyběla nám hlavně větší kvalita,“ míní kouč Slovácka.

I přesto celek z Uherského Hradiště odehrál proti favoritovi slušné utkání, na podzimní triumf 4:0 ale na soupeřově žhavé půdě nenavázal.

„Musím říct, že prvních třicet minut bylo z naší strany celkem slušných. Zápas měl dobré tempo. Vytvořili jsme si v prvním poločase Holzerem a Tomičem dvě šance. Klidně jsme mohli jít i do vedení. Místo toho jsme udělali už několikátou standardní situaci, byť jsme věděli, že soupeř je v tom silný, a inkasovali gól na 1:0,“ hodnotil úvodní půlhodinu.

Jeho tým dál pokračovala v aktivní hře.

Za poctivou práci byli hosté odměněni vyrovnávací brankou, kterou zařídil Holzer. „Bohužel cíl dohrát poločas za stavu 1:1 se nepovedl,“ povzdechl si Svědík.

„Sparta by druhý poločas musela hrát trošku jinak, musela by dobývat, bylo by to pro ni daleko těžší. Takto jsme jí to hrubou chybou usnadnili a pustili jsme ji do vedení,“ štve jej.

Podívejte se: Euforii po obratu vystřídalo zklamání, Slovácko B jen remizovalo

Sparta už se po přestávce nikam nehnala, soustředila se na bránění a zavírání prostorů.

„Byť jsme si vytvořili nějaké náznaky a centrované míče, pracovala spolehlivě v šestnáctce,“ řekl Svědík.

„Naopak když se nám nepovedl nějaký útok, pracovala dobře v brejkových situacích, měla otevřenější prostor, navýšila pak vedení, sebevědomí jí vzrostlo. Pak už je samozřejmě těžké s nimi hrát,“ přidal zklamaně.

Pražané pod trenérem Vrbou doma v lize ve 23 zápasech neprohráli a v této sezoně tam získala 41 z celkových 66 bodů.

Moravané ale ještě na jaře dostanou dvě šance na reparát. Oba týmy se spolu utkají v nadstavbové skupině a 4. května i ve finále domácího poháru.

„Pokud chceme uspět, budeme muset zlepšit standardní situace,“ Svědík. „Dělali jsme jich moc a taky při nich musíme pracovat daleko lépe, protože Sparta tím rozhoduje zápasy. Je to jeden z klíčových bodů do dalších utkání,“ dodal pardubický rodák.