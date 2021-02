Podle bývalého asistenta trenéra Sparty nebo Olomouce, který nyní působí v třetiligové juniorce Slovácka, může český šampion vyřadit i další slavné týmy. „Slavia je tím svým pojetím celoplošné osobní obrany nepříjemná pro všechny mančafty. Klidně může celou soutěž vyhrát,“ myslí si dvaačtyřicetiletý odborník.

Co říkáte na výkon Slavie? Je pro vás její postup velké překvapení?

Na úvod chci říct, že je to obrovský úspěch, který si možná ani pořádně neuvědomuje. Je však třeba si udělat správnou analýzu. Na druhé straně jsem od Leicesteru očekával jiný výkon. Kromě úvodních patnácti minut na mě působil lekle, bez energie. Tím ale rozhodně nechci snižovat výkon ani úspěch Slavie, která zase předvedla heroický a hodně fyzický výkon, hlavní zbraně soupeře dokonale eliminovala. Leicesteru toho příliš nepovolila, domácí si nevytvořili pořádnou šanci.

Který ze Slávistů vás svým výkonem zaujal nejvíc?

Podle mě to byl typický týmový výkon Slavie. Dobře znám Honzu Kuchtu. Práci, kterou na hrotu útoku odvádí, je neskutečná. Co hře Slavie hodně pomáhá, jsou křídelníci. Hrají dobře nejenom směrem dopředu, kde doplňují útočníka, ale pomáhají také krajním obráncům. Nejsou líní na krok, což možná až tolik lidí nevnímá. Toto je pro mužstvo obrovská výhoda a přednost Slavie. Určitě bych vyzdvihl taky Davida Zimu. Znám ho z působení v Olomouci. V defenzivě excelentně zvládl eliminovat Vardyho, společně s Kúdelou zaslouží za svoji defenzivní práci velkou pochvalu. Musím před nimi smeknout.

Nečekal jste od třetího týmu Premier League přece jenom víc? Třeba kanonýr Vardy se vůbec neprosadil …

Je pravda, že mi hráči Leicesteru připadali trochu vyčichlí, bez energie. Mluvil o tom už jeho trenér Rodgers po zápase. Neměli takovou intenzitu jako v jiných zápasech. Já jsem z nich ale cítil i podcenění, Trenér šetřil opory. Na druhou stranu Slavia postoupila zcela zaslouženě a ukázala, že česká liga má svoji obrovskou kvalitu.

Má na to, aby došla ještě dál?

Klidně může celou Evropskou ligu vyhrát. (úsměv) Tím svým pojetím je nepříjemná pro každý mančaft. Loni vyřadila Sevillu, která soutěž několikrát vyhrála. Je naprosto neskutečné, že od Leicesteru za 180 minut nedostanou gól, kromě dvou šancí soupeře z anglické ligy do ničeho ani nepustí. Opravdu Slavia může dojít daleko.

V neděli se sešívaní představí v Uherském Hradiště, kde ve šlágru kola vyzvou rozjeté Slovácko? Těšíte se?Bude to zápas jako řemen. (úsměv) Za mě to bude určitě velký svátek. Jenom škoda, že u toho nemohou být fanoušci. Stadion by za normálních okolností praskal ve švech. Utkání opravdu bude ozdobou ligy. Narazí na sebe dva silné týmy s jasnou koncepcí hry a jasným trenérským vedením. Bude strašně zajímavé to sledovat.

Souhlasíte s názorem, že Slovácko hraje podobně jako Slavia?

Diváci určitě v týmech dlouhodobě vidí týmové pojetí. Slavia i Slovácko má svoji hru založenou na kolektivu, nikoliv na nějaké hvězdě. Tým je na prvním místě, což si myslím, že veřejnost hodnotí podobně. I mně se líbí, že oba týmy hrají týmově. Tak, jak to ve fotbale, co by kolektivním sportu, má být. Trenéři Trpišovský i Svědík dbají na poctivost a organizaci hry.

Může Slovácko mistra obrat o body?

Určitě má na to, aby Slavii porazilo. Slovácko je silný tým, oba týmy jsou ve formě, mají sebevědomí. Tenhle zápas může vyhrát kdokoliv. Je to padesát na padesát.