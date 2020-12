Nejvyšší soutěž pomohl vybojovat Uherskému Hradiště a později i Synotu, kde byl dokonce kapitánem mužstva.

Ve středu odpoledne se oba bývalé Soldánovy kluby postaví znovu proti sobě. Svědíkův tým vyzve moravského rivala po dvou a půl letech.

„Brnu samozřejmě taky fandím, ale v tomto případě u mě vítězí Slovácko, ke kterému mám přece jenom ještě o něco blíž,“ přiznává současný trenér Starého Města, účastníka krajské I. B třídy.

Podle šestapadesátiletého rodáka z Moravské Třebové je ve vzájemném souboji favoritem hostující tým.

„I když se hraje v Brně, postavení v tabulce a kvalita kádru mluví ve prospěch Slovácka, které by to utkání mělo zvládnout,“ míní Soldán.

„Hraje docela pohledný fotbal a pokud by doma hloupě neztratilo body, mohlo být v tabulce někde jinde,“ přidává.

I když celek z Uherského Hradiště na vlastním stadionu zaváhal s Jabloncem, Pardubicemi či Olomoucí, drží se na konci podzimní části v horní polovině. Na šestou Plzeň ztrácí pouhé dva body.

„Pokud bude mít trenér Svědík k dispozici všechny hráče a mužstvo bude zdravotně v pořádku, má Slovácko na to, aby se posunulo v tabulce ještě nahoru,“ je přesvědčený a zároveň poukazuje na výkyvy nejen favoritů.

„Výkony a výsledky většiny ligových mužstvech jsou letos jako na houpačce. Až na vedoucí Slavii si žádný z týmů nedokáže udržet stálou výkonnost. Že se dá hrát s každým, ukázal třeba sobotní zápas Jablonce s Plzní,“ připomíná nečekaný obrat Soldán.

Zatímco fotbalisté Slovácka by podle autora 22 ligových branek klidě mohli znovu atakovat pohárové příčky, Zbrojovku vidí spíš dole. „Asi se dalo čekat, že se budou pohybovat ve spodních patrech,“ říká.

„Sice před sezonou přišli nějací zkušení hráči, ale není jich moc. Jinak Brno získalo spíše šikovné fotbalisty z Líšně a jiných druholigových mančaftů, takže chvilku potrvá, než si to sedne. Ale pro nováčka je hlavní, aby zachránil ligu, což mu samozřejmě přeji,“ tvrdí.

Jelikož duel 12. kola FORTUNA:LIGY začíná na Srbské už ve čtrnáct hodin, Soldán se kvůli práci k televizi dostane až později.

„Potom se na to zpětně podívám,“ říká fotbalista, jenž byl v Brně známý jako Malajský tygr podle přezdívky hrdiny ze seriálu Sandokan. Po získání přírodního stříbrného přelivu se z něj stal „šedý vlk".

V prvních a druhých ligách České, Slovenské i federální republiky nasbíral za sedmnáct sezon 410 startů. Tak zběsilé tempo, jakým frčí současná FORTUNA:LIGA, ale nikdy v bohaté hráčské kariéře nezažil.

„Možná někdy byl výjimečně vložený nějaký pohárový zápas, takže se jen párkrát hrálo ve středu i v neděli, ale jinak určitě ne,“ uvedl. .

Svým následovníkům náročný předvánoční program nezávidí, ale taky současné ligové borce rozhodně nelituje.

„Taková je dnešní doba. Kluci jsou ale trénování, takže by neměl být problém to zvládnout. Jinde v Evropě se tak hraje běžně,“ poukazuje na anglickou Premier League, německou Bundesligu či jiné přední zahraniční soutěže.

„Hráči dneska mají takové podmínky a regenerační zázemí, že to ustojí. I mě samotnému by to vyhovovalo. Každý přece raději hraje než trénuje,“ dodává.