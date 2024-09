Choreografie s nápisem RŮŽA 89, kterou doplnily modrými a bílými balónky, si všiml každý divák na stadionu Miroslava Valenty.

Lidé v ochozech následně zatleskali, přidali se ke gratulaci.

Také kameramani zareagovali a Paškovou mávající modro-bílou šálou nad hlavou našli v hledišti a ukázali divákům u televize.

„Bylo to pro mě velké překvapení. Nečekala jsem to, moc mě to potěšilo a trochu jsem musela i slzičku zamáčknout. Všem bych chtěla opravdu moc a moc poděkovat,“ uvedla na klubovém webu Pašková, které oslavu nezkazila ani bezbranková remíza.

„Škoda, že jsme nevyhráli, ale kluci se snažili, bojovali a i to je potřeba ocenit. Ještě jednou bych chtěl všem moc poděkovat za krásné překvapení,“ pronesla. Pašková.

Její jméno zná každý příznivec Slovácka, ale i soupeři. Lidé fanynku poznávají nejen díky modrému přelivu na vlasech, které ale s klubovými barvami Slovácka nemají žádnou spojitost.

„Mně se ta barva vlasů líbila už před čtyřiceti lety, a to ještě Slovácko neexistovalo,“ upozorňuje Pašková.

Fotbal ji bavil dávno před tím, než natrvalo změnila barvu účesu. Na Širůch začala navštěvovat už coby desetiletá holka. „Tenkrát jsem chodila na staroměstské legendy, jako byly Beran, Bednařík a další. Fotbal jako hra byl možná až na druhém místě,“ líčí s úsměvem.

Po svatbě jsem se přestěhovala do sousedství Širůchu a na známém místě byla čím dál častějším hostem.

Zápasy staroměstské Jiskry navštěvovala už v době, kdy se klub pohyboval mezi třetí ligou a krajskými soutěžemi.

Zlom nastal až se vznikem 1.FC SYNOT a postupem do nejvyšší soutěže. To už začala Pašková navštěvovat i tréninky na Širůchu a do modrobílých barev se oblékala čím dál častěji.

Ráda vzpomíná na Františka Komňackého, Karla Jarolíma i jeho asistenta Bedřicha Vrabce, kteří tehdy stáli u vzestupu Synotu. „Od postupu do ligy jsem navštěvovala každý zápas,“ hlásí hrdě.

„Se svým vnukem jsem jezdila i na venkovní utkání autobusem s fanoušky. Později, když si vnuk pořídil auto, tak autem. Byla jsem v důchodu, měla čas a bavilo mě být s mladými lidmi,“ přidává s úsměvem.

V akci naživo viděla Libora Doška, Tomáše Polácha, Jana Rajnocha, Petra Švancaru a další oblíbence. „Já je mám ale pořád za naše kluky,“ usmívá se sympatická dáma, které nikdo z fanoušků, mnohdy o čtyři generace mladších, neřekne jinak, než Růženka.