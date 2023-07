ROZHOVOR/ Bezbrankovou remízu Slovácka v Ostravě přišel mezi novináře hodnotit Daniel Holzer. Odchovanec havířovského fotbalu, který už ve dvaceti letech nosil v Baníku kapitánskou pásku. Tentokrát přijel v dresu Slovácka a remízu bral.

„Po delší době jsem zase viděl kluky. Bylo to hezké. Škoda, že jsme nevyhráli, ale ten bod může být ve finále důležitý. Je to bod z venku, asi ho bereme,“ přiznal sedmadvacetiletý záložník, který hrál za Baník ještě na jaře 2021.

Z horké ostravské půdy máte bod. Jak to berete?

Po prvním domácím zápase jsme jeli do Ostravy s tím, že tady můžeme vyhrát. Chtěli jsme tři body. Viděli jsme jejich zápas v Liberci a tušili, že změní rozestavení. Ve finále bych řekl, že pro obě strany asi zasloužená remíza.

Úvodní pasáž vám vyšla lépe jako domácím. Souhlasíte?

Jasně, první pětadvacet minut jsme byli mnohem lepší. Je škoda, že jsme z těch šancí nedali alespoň jeden gól, určitě by nám pomohl do dalších minut zápasu. Pak jsme udělali dvě tři chyby, kdy jsme ztratili laciné balony. Baník šel do tlaku, chytli se lidi. Sám vím, že když se tady chytnou lidi, tak se ti hraje mnohem lépe. Zbytek poločasu už jsme se v tom babrali a tahali za kratší konec.

Měli jste sice tlak, ale po padesáti minutách jste vystřelili na branku Baníku jedinou střelu…

Samozřejmě, pokud chcete vyhrát, tak jedna střela na bránu je strašně málo. My jsme si před zápasem říkali, že budeme chtít dostat do šestnáctky víc centrovaných balónů. Chtěli jsme dostat domácí pod tlak. Nakonec se ukázalo, že z těch pozic moc šancí moc nebylo. Spíš se nám to dařilo bylo středem hřiště, kdy jsme chodili do otevřené obrany.

Těsně po začátku druhé půlky šli domácí do vedení, ale Tanko dal gól z ofsajdu. Jak jste to viděl?

Ztratil jsem balon a Baník dal gól. Trošku ve mně hrklo, ale kluci říkali, že tam byl nejméně dvoumetrový ofsajd. Nevím, proč to pomezní tak dlouho nechával.

V Ostravě jste působil naposledy na jaře 2021. Už je to hodně jiný Baník, že?

Některé kluky pořád znám. Trošku se změnil realizační tým. Znám i trenéra Hapala, asistenty, maséry – to všechno tady zůstalo. Jsem rád, že jsem se po nějaké době vrátil a mohl jsem kluky vidět. Bylo to hezké, škoda, že jsme nevyhráli, ale ten bod může být důležitý. Je to bod z venku, asi ho bereme.

Před zápasem se loučil gólman Jan Laštůvka. Je to legenda Baníku. Jak jste to prožíval?

Tleskal jsem mu. Na můj vkus to trvalo déle, ale Lašty (Jan Laštůvka) si to zasloužil. Skvělá kariéra, skvělý gólman, jsem rád, že jsem s ním mohl být na hřišti a zažít i ty věci mimo hřiště. Jsme kamarádi, doufám, že to bude pokračovat.