Má chorvatské rodiče, ale rakouské občanství, protože se narodil ve Vídni, kde i začal s fotbalem. Útočník Marko Kvasina vstřelil první ligový gól v sedmnácti letech. V kariéře prošel několika evropskými kluby, hrával v Holandsku, Belgii, Švýcarsku a Turecku, nyní si vyzkouší českou FORTUNA:LIGU.

Fotbalisté Slovácka zahájili zimní přípravu 2 | Video: Libor Kopl

Urostlý sedmadvacetiletý forvard se uspal Slovácku. V Uherském Hradišti podepsal smlouvu do léta 2026.

„Beru to jako nový začátek, protože v Turecku, kde se mi celkem dařilo, byť branek mohlo být samozřejmě víc, mi sdělili, že chtějí hrát jiným systémem a že se mám porozhlédnout po jiném angažmá. Půl roku jsem nehrál a potřebuji se do toho znovu dostat,“ říká na klubovém webu zahraniční akvizice Slovácka.

Celek z Uherského Hradiště si od první letošní posily hodně slibuje. „Je to útočník, který se rychlostí a náběhem umí dostat do šancí. Má i dobré fyzické parametry. Je vysoký, dobrý hlavičkář. My hodně centrujeme do šestnáctky, ale málo v ní jsme, takže by měl zkvalitnit útočnou fázi. Věřím, že se bude dostávat více do koncovky,“ uvedl kouč Slovácka Martin Svědík.

Novému svěřenci chce dát čas i prostor. „Trošku počítám s tím, že si bude zvykat na jiný způsob a naše věci. Musíme ho co nejrychleji uvést do stavu, v jakém ho potřebujeme mít. Vytváří nám to další možnosti v sestavě, rozestavení. Díky němu můžeme hrát i 4-4-2, protože máme v kádru dva urostlé útočníky. Měl by nám zkvalitnit ofenzivu,“ věří Svědík.

Kvasina se konkurence nebojí. Věří, že herní i kondiční manko brzy dožene a na jaře bude platným hráčem. „Z hlediska presinku a intenzity věřím, že bych mohl do systému Slovácka zapadnout dobře. Doufám, že přijdou i nějaké branky,“ přeje si.

Bývalý mládežnický reprezentant Rakouska patří mezi běhavé typy útočníků, je silný v presování. „Sedí mi intenzivní styl hry a díky mé výšce samozřejmě i hra hlavou,“ říká.

Zpracovat musí především na zakončení. Dobře ví, že v šancích musí zachovat klidnou hlavu a být přesný.

I když jde do neznámého prostředí i jiné soutěže, českou nejvyšší soutěž má slušně zmapovanou. „Znám skoro všechny ligové kluby. Vím, že soutěž je těžká a že se českým týmů dařilo v Evropě. Sparta, Slavia i Plzeň vyhrávali, ze skupiny postoupili dál,“ líčí.

Přehled má i o Slovácku. „ Vím, že jde o rodinný klub a velmi dobrými fanoušky. Před dvěma lety se zde taky hrály evropské poháry,“ uvedl.

Kvasina už má za sebou týden v novém působišti. Po boku mazáků Kadlece a Petržely zahájil zimní přípravu, poznává dril náročného kouče Svědíka. Neodpočine si ani příští týden, kdy s týmem odletí na soustředění do Turecka.

Sympatický forvard začal s fotbalem v šesti letech v klubu First Vienna, což je mimochodem nejstarší klub v Rakousku. „Přivedl mě tam otec. Měl pocit, že jsem příliš hyperaktivní, takže na hřišti jsem měl možnost vybít přebytečnou energii,“ líčí s úsměvem.

Oba Kvasinovi rodiče pocházejí z Chorvatska, seznámili se ale až ve Vídni, kam dorazili za prací. Tehdy se však ještě neznali. „Přestěhovali se kvůli práci, protože v Jugoslávii bylo těžké ji najít. Můj otec byl ve válce, potom se vrátil zpátky do Vídně, kde se rodiče seznámili. Narodil jsem se v roce 1996,“ popisuje.

Nová posila Slovácka v šestnácti letech odešla do Austrie Vídeň. Ve slavném klubu prožil povedené, byť poměrně krátké období. „Bylo to asi moje nejlepší období kariéry,“ míní. „Cítil jsem se tam velmi dobře, hrával celkem pravidelně,“ přidává.

V sedmnácti letech si poprvé uvědomil, že by se mohl fotbalem živit. „S rakouským týmem do devatenácti let jsme vyhráli nad Německem 5:1. Když jsme letěli z Lotyšska, volal mi můj bývalý trenér Baumgartner, který chtěl, abych trénoval s prvním týmem. A druhý den jsem se už hlásil na tréninku,“ líčí.

Tím odstartoval svoji profesionální kariéru. První ligový gól vstřelil hned ve svém druhém zápase.

Bylo mu pořád ještě sedmnáct, když coby střídající hráč rozhodl duel s Grödigem a Austrii zařídil výhru 1:0. „Nejspíš to byl nejlepší den mého života,“ míní.

Ve své první ligové sezoně odehrál 195 cm vysoký hráč sedmnáct zápasů, ve kterých nasázel tři branky a připsal si rovněž dvě asistence.

Z Rakouska zamířil do Holandska, kde nosil dres Twente Enschede. Po návratu do Rakouska se dohodl na smlouvě v dnes již neexistujícím klubu z Mattersburgu. Střelecky se mu dařilo hlavně v belgickém Oostende.

Prošel i švýcarským Lucernem a naposledy byl v tureckém Göztepe.