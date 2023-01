Po akci Tomiče srovnal ještě do poločasu Kim Sung pin. Ve druhé půlce už branka nepadla. Asistent trenéra Josef Mucha hodnotil pro klubový web pozitivně hlavně druhý poločas.

„Bylo to kvalitní utkání se špičkovým soupeřem. Úvod byl z naší strany spíš vlažnější. Nějakých patnáct minut nám trvalo, než jsme si zvykli na hru protivníka a na terén. Brzy jsme inkasovali, ale podařilo se nám po krásné akci vyrovnat. Ve druhé půlce jsme byli lepším týmem. Měli jsme i víc šancí, bohužel, jsme je nedokázali proměnit. Šli jsme do zápasu s tím, že první skupina hráčů odehraje šedesát minut a v dalším zápase to zase prohodíme.“

Za Slovácko vyrovnal zblízka Kim Sung pin. Korejský ofenzívní záložník si tak zaknihoval první gól v novém angažmá. „Dostal se ve sprintu za obranu a dal gól. Myslím, že Kim zapadl velmi dobře. Je to hráč s velkým potencionálem, ale nechci předbíhat, všechno ukáže až liga,“ povídá o čerstvé posile Josef Mucha.

Slovácko remizovalo s Hajdukem Split. Branku vstřelil Kim

Fotbalisté Slovácko jedou na soustředění podle plánu. Josef Mucha kvituje hlavně to, že všichni hráči jsou zdraví. Také srovnává obě lednová soustředění. „V Turecku jsme měli větší fyzické zatížení. Také jsme tam odehráli jenom jeden zápas. V Chorvatsku už směřujeme přípravu víc k taktice.

Trošku jsou podmáčené hřiště, ale hrajeme ještě dva zápasy, tak snad terén vydrží,“ přeje si na závěr Josef Mucha.

Slovácko odehraje v Umagu ještě dva zápasy. Ve středu se střetne s maďarským Budafoki a v sobotu ho čeká slovinské Bravo.