Před začátkem letošního ligového ročníku se Filip Kubala znovu hlásil v Uherském Hradišti. „Za tu dobu, co jsem z klubu pryč, se kluci hrozně zvedli. Je tu největší konkurence, co jsem ve Slovácku,“ přiznal jednadvacetiletý ofenzivní fotbalista.

V letošní sezoně máte v lize čtrnáct startů, většinou jste střídal. Jak jste spokojený s herním vytížením?

Když jsem se vracel v létě z hostování z Karviné, tak jsem věděl, že pod trenérem Svědíkem se hraje náročný fotbal. Za ty dva tři roky, co jsem z klubu, se kluci hrozně zvedli. Věděl jsem, že mě nečeká nic lehkého. Ze začátku jsem se do tempa dostával pomaleji, ale myslím si, že jsem to zvládl. Aktuálně se nám daří, je hrozně těžké posbírat v této době větší minutáž.

Mluvíte s trenérem o své pozici?

Bavíme se o tom. Samozřejmě, že mě taky štve, že nehraji víc minut. Každý chce hrát a pomáhat týmu na hřišti, ale máme tady fakt velkou konkurenci. Řekl bych, že největší za tu dobu, co jsem v klubu. Je to hrozně těžké, ale na druhu stranu můžu od kluků zase sbírat zkušenosti, na tréninku i při zápasech. Když tam doskočím, tak jsou to cenné zkušenosti. Čím víc jich bude, tak tím lépe pro mě.

V ligové přestávce hrajete osmifinále poháru v Mladé Boleslavi. Na reprezentační sraz odjel Michal Kohút, cítíte větší šanci nastoupit?

Netuším, v jaké sestavě nastoupíme, pořád jsou ve středu zálohy připravení další kluci. Je možné všechno. Počítám s tím, že trenér nasadí ty nejlepší hráče. Chceme jít v poháru dál. Co se týká Michala Kohúta, který hraje na mojí pozici, tak to jakoby konkurenčně neřešíme, spíš si pomáháme.

Na podzim Slovácko v Mladé Boleslavi vyhrálo. Jaký to je z vašeho pohledu soupeř?

Nepříjemný, mají v kádru spoustu zkušených fotbalistů. V lize jsou sice dole, ale pohár bude o něčem jiném. Trenér Jarolím může sestavu promíchat. Už na podzim to byl těžký zápas. Museli jsme ho otáčet, naštěstí se nám to povedlo. Bude to o nás. Jestli budeme hrát jako první půlku s Baníkem, tak nemám o postup obavy.

Do zápasu jdete jako favorit. Postup je jasný cíl?

Cíle jsou ty největší, chceme pohár vyhrát. Je to pro nás zápas jako v lize a budeme chtít určitě postoupit.

Dřív jste hrával na hrotu, postupně jste se zatáhl. Vyhovuje vám víc pozice ofenzivního záložníka?

Vždycky jsem hrával na hrotu, ale poslední dva roky hraju pod hrotovým útočníkem. Je to pro mě lepší. Ve Slovácku hrají na hrotu Klimoš (Kliment) nebo Regi (Cicilia), to jsou silový útočníci. Vyhrávají hodně soubojů, pod nimi se cítím líp.

Proti Baníku jste hráli po čtrnáctidenní karanténě. Jak jste ji strávil?

Byl jsem sám doma, je to hodně na hlavu. Ještě složitější je připravovat se v karanténě doma na karimatce.

Bylo na prvním tréninku znát, že jste se čtrnáct dnů nepřipravovali?

Pro nás mladší je čtrnáct dnů bez balonu docela hodně. Starší kluci, jako třeba Milan Petržela, začal po těch čtrnácti dnech tak, jakoby ani žádnou pauzu neměl. Jinak se člověk musel po takové pauze hlídat. Neudělat pohyb, na který není zvyklý, aby nedošlo ke zranění. Po dvou týdnech bylo fakt těžké se znovu dostat do herního rytmu, ale zápas s Baníkem jsme zvládli. Z hlediska charakteru týmu pro nás hodně znamenal.

Pojďme k vám osobně. Jak to máte se smlouvou v klubu?

Smlouvu mám do konce roku 2021. Momentálně to řešíme, uvidíme, jak to dopadne.

Jaké je vaše přání? Kde byste se rád viděl třeba za rok?

Jsem v klubu asi šest let. Slovácko mně dalo hrozně moc. Byl jsem na hostování, momentálně řešíme, co bude pro moji budoucnost nejlepší. Já doufám, že to bude zase ve Slovácku. Konkurence je veliká, ale na druhou stranu mám věk, kdy chci a potřebuju hrát.

Nejlépe první ligu, že?

Přesně tak. Druhou už jsem si vyzkoušel na Žižkově a v Třinci.

Je to obrovský rozdíl?

Hlavně v tom, že hráči v první lize jsou vyspělejší po taktické stránce. Druhá liga je hodně soubojová, fyzicky náročná. Zápasy jako proti Slavii a vlastně všechny zápasy Slovácka pod trenérem Svědíkem v druhé lize nenajdete.