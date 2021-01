Ukázat se Kubala chce už v sobotu doma proti Karviné. Jarní brzký start netrpělivě vyhlíží, proti klubu, ve kterém v minulé sezoně hostoval, se chce vytáhnout.

„Samozřejmě hrát proti týmu, kde jsem působil, pro mě znamená zvýšenou motivaci. Karviné se podzim povedl a určitě k nám pojede s cílem urvat nějaké body,“ očekává dravý mladík.

Žádné velké vazby na bývalý klub nemá. Kádr Karviné se za poslední měsíce výrazně proměnil, soupiska je podstatně jiná než minulý rok.

„Ale výsledkově se jim daří a budou to chtít potvrdit i u nás. Mají zkušenou obranu, musíme být na ně dobře připravení. Čekám těžký zápas, ve kterém bude hodně soubojů,“ prohlásil Kubala na klubovém webu.

Na sever Moravy zamířil loni v únoru. V létě už byl ale zpět na Slovácku, kde si řekl o místo na ligové soupisce. Předtím působil i v druholigovém Třinci nebo na Žižkově.

„Pár hráčů se tady protočilo, ale jádro je pořád stejné. Je tady super parta,“ pochvaluje si. „Když jsem se vracel z hostování v Karviné, tak jsem to měl v hlavě nastavené tak, že se o to jdu porvat. Něco jsem si vyzkoušel a třeba v Třinci jsem hrával pravidelně, v Karviné méně, ale jak říkám, teď se o to chci porvat tady,“ má jasno.

Ve velmi krátké zimní přípravě se předvést moc nemohl. Moravané se po pár dnech volna a jediném tréninku přesunuli do Chorvatska.

„Bylo to něco nezvyklého. Pauza byla v podstatě týden, protože už mezi svátky jsme měli individuální plány a běhali jsme na hodinky. Hned po novém roku jsme pak vyrazili na soustředění do Chorvatska, kde byl náročný týden, kdy jsme toho měli v nohách opravdu dost,“ líčí Kubala.

V Umagu absolvovali týdenní soustředění, které si zpříjemnili jediným přípravným duelem. „V Chorvatsku jsme trénovali na přírodní trávě, a i teploty byly vyšší než doma. Všechno tam v tomto směru bylo super,“ pochvaluje si.

Jednadvacetiletému fotbalistovi kratší příprava nevadí. Naopak mu více vyhovuje. Raději má zápasové vytížení, než dlouhé pauzy bez utkání a zdlouhavé přípravy.

„Nyní je to všechny v Česku nové. Ale některé zahraniční soutěže mají také krátkou pauzu, nebo dokonce hrají v kuse. V naší lize to bylo vždycky tak, že jsme měli třeba i tři týdny volna a pak minimálně měsíc probíhala příprava,“ vysvětluje mladý ofenzivní hráč.

Zatímco na pobřeží Středozemního moře měl Svědíkův tým dobré podmínky na trénování, po návratu domů zasypal Česko sníh a výrazně přituhlo. Kvůli mrazivému počasí borci ze Slovácka absolvovali poslední tréninky na umělé trávě. „S tím jsme počítali. Věděli jsme, že po návratu budeme muset trénovat i na umělce. Tak to prostě je,“ krčí rameny.

Nyní už společně se zbytek šestého mančaftu FORTUNA:LIGY vyhlíží start jarní části soutěže. Slovácko první první ligové utkání roku 2021 sehraje v sobotu doma proti Karviné, která má v tabulce pouze o bod méně. „Jsou před námi zápasy, které bychom měli zvládnout jak bodově, tak i herně. Nějaké ambice samozřejmě máme, ale my musíme jít zápas od zápasu,“ ví dobře Kubala.

Autoři: Libor Kopl, Marek Jurák