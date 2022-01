Rodák z Lubné potkal v areálu kroměřížského stadionu spoustu známých, bývalých trenérů či funkcionářů. Setkání se neobešlo bez úsměvů, tradičního hecování.

„Obměnilo se to hodně, ale nějaké kluky znám. Beru to však jako normální zápas, přece jenom je to přátelák. Domácí se ovšem vyhecovali, proti nám hráli dobře.

Předvádějí slušný fotbal, ve třetí lize se jim daří. Jsou na tom velice dobře,“ chválí Havlík Hanáky.

Postup do druhé ligy by Kroměříži přál. „Stadion na to mají, podmínky jsou tady taky super. Viděl jsme i nějaké zápasy a mohu říct, že kluci by si za své výkony vyšší soutěž zasloužili,“ míní.

Bývalý klub už ale tolik neřeší, soustředí se na práci ve Slovácku. Byť má místo v sestavě jisté, v přípravě nic nepodceňuje, maká naplno.

„Tréninky s panem Svědíkem jsou vždycky náročné, ani v přípravě to není jinak. Ale už jsme si všichni na sebe zvykli. Známe se a víme, co od sebe čekat. V tomto je to pořád stejné,“ usmívá se.

Pětitýdenní zimní dril zpestřím borcům z Uherského Hradiště pobyt u Jadranského moře, kam se čtvrtý tým FORTUNA:LIGY přesouvá v úterý ráno. V Chorvatsku se Moravané budou chystat deset dnů, v rámci herního soustředění sehrají i tři duely včetně generálky.

„Těším se tam i netěším,“ přiznává s úsměvem Havlík. „Hlavní je, že budeme trénovat na přírodní trávě, protože umělka nikomu moc dobře nedělá, ale zase budu pryč od dětí, což se mi moc nelíbí,“ přidává mladý tatínek dvou ratolestí.

Byť se mu bude v Umagu stýskat, hůře na tom bude zbytek Havlíkovy rodiny. Fotbalisty Slovácka totiž čeká ve známé turistické destinaci luxusní hotel, perfektní zázemí. „Hřiště je kousek od hotelu, asi pět minut autobusem. Někdy si i vyběhneme,“ líčí.

Ve volných chvílích budou hráči především odpočívat. Havlík, který sdílí pokoj s „dvojčetem“ Sadílkem, nejradši spí či jenom tak leží. „Nic extra nevymýšlíme. Maximálně si zajdeme do bazénu, na regeneraci,“ dodal.