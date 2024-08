Jeden gól jste dal, na druhý nahrál. Navíc na hřišti mistrovské Sparty. Tak jste si představoval svůj debut v základní sestavě?

Asi jsem si to takto vysnil, začít na Spartě a dát gól. Byl nádherný, ale ještě jsem ho pořádně neviděl, rád se na něho podívám. Tu stranu mám hodně rád, s Plzní už jsem tu dvakrát gólmana loboval. Takže asi tak.

Dal jste někdy gól z takové dálky, z nějakých dvaadvaceti metrů?

Takový gól si nepamatuju, to nejsou prostě moje klasické góly. Něco mi přepnulo v hlavě, dobře mi to skočilo, řekl jsem si, že to zkusím. Vlastně jsem koukal na gólmana, viděl jsem, že stojí docela venku. Zapadlo to tam krásně. Jak říkám, ještě jsem ho neviděl, ale když zapátrám, jak to letělo, tak to asi byl hezký gól.

Jak hodnotíte utkání? Jste spokojení?

Jsem hlavně rád, že jsem dostal příležitost od prvních minut. Přihrál jsem na gól, další jsem dal. Škoda, že jsme zápas nevyhráli, ale to se nedá nic dělat, i tak ho hodnotím kladně. To je asi všechno, co bych k tomu řekl.

Jak vás zápas bavil. Co říkáte na pokřik, který si na Letné častokrát vyslechl bývalý spoluhráč z Plzně Limberský?

V hlavě se těm pokřikům směju. v Plzni to bude možná ještě horší. Jsem na to připravený mentálně, takže to vypouštím. Lidi prostě mají rádi takové chlapy, jako jsem já.

V jakém stavu jste po návratu? Řekl jste si o střídání?

S realizačním týmem jsme se domlouvali, jestli vydržím šedesát minut, což si myslím, že jsem vydržel. Musím pracovat na tom, abych mohl být na hřišti ještě déle. Musím makat, doufám, že další zápas to bude zase o patnáct minut lepší.