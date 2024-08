Jen nějak nechápu, že klub, co se dlouhodobě chlubí prací s vlastní mládeží, obrací každou korunu a dbá na charakter a vztahy nejen k regionu, bere bývalého a nerozehraného reprezentanta, co si v minulosti proti sobě poštval půlku sportovního národa a o jeho formě a kondici se teprve dozvíme při nejbližších duelech.

Přitom už bývalý trenér Svědík mluvil o nezbytném omlazování, postupné generační obměně, ke které dochází velmi pozvolna.

Ale zpět ke Krmenčíkovi.

close info Zdroj: 1. FC Slovácko zoom_in Fotbalisty Slovácka posílil bývalý reprezentant Michael Krmenčík.

Jenže co když je to jinak?

Slovácko dlouho shánělo útočníka, střelce. V ofenzivě mělo problémy už na jaře a trápí se i po letní pauze. V úvodních čtyřech kolech nejvyšší soutěže dalo jediný gól, mimochodem se trefil krajní bek Ndefe, což taky o něčem vypovídá.

I proto když se naskytla možnost angažovat Krmenčíka, Šumulikoski a spol. do toho šli. Samozřejmě s posvěcením majitelů …

Je to logické. Hráč s podobnou minulostí k mání zadarmo většinou není, po odchodu Vechety do Karviné se navíc uvolnilo místo na soupisce i v šatně. Ani požadavky někdejšího krále ligových střelců nebyly zřejmě přemrštěné, to by si se Slováckem sotva plácl.

Peníze jsou ale vždy až na prvním místě, poměr cena/výkon musí být i u Krmenčíka rozhodující.

Jelikož s klubem podepsal smlouvu do léta 2026, bude vedení trpělivé.

Otázka, co fanoušci.

Když Slovácko ve středu vpodvečer oznámilo příchod bývalého hráče Plzně či Slavie, na sociálních sítích se strhla velká diskuze. Třeba při příchodu Kozáka před dvěma lety byl klid.

Nyní, po přečtení příspěvků je jasné, že jednatřicetiletý forvard rozhodně nepatří mezi oblíbence v Chance Lize a přesvědčit musí i řadu příznivců Slovácka. Ne všichni totiž po jeho příchodu jásají a vyhlížejí poháry …

Kritici připomínají hlavně Krmenčíkovy přešlapy, kauzy z minulosti. Hejtů bylo fakt dost.

Spousta fandů Slovácka ale rodákovi z Kraslic přeje úspěch. Věří, že týmu pomůže a zařadí se po bok Doška, Klimenta či Jurečky, kteří nedorazili do Uherského Hradiště rovněž s velkou slávou, v super formě, ale zadarmo, potichu a stejně se z nich stali opory, důležité postavy.

Krmenčík má rovněž na to, aby se prosadil a v lize znovu dával góly, třeba i zářil.

Vždyť kolik fotbalistů v týmu Romana Westa se může pochlubit třemi mistrovskými tituly, zápasy v prestižních evropských soutěžích, angažmá v Bruggách či Paoku Soluň.

Za národní tým v letech 2016 až 2021 odehrál 35 utkání a dal devět gólů, což není rozhodně málo.

V Česku se ale rychle zapomíná a taky nepřeje …

Vždyť „Krmelec“, jak se útočníkovi s vyholenou hlavou přezdívá, se v sezoně 2017/18 stal s 16 góly nejlepším střelcem ligy. Hrál také za Ostravu a Duklu, v české nejvyšší soutěži má bilanci 141 zápasů a 58 branek.

Ve Slovácku starty přidá, jak moc si vylepší svoje statistiky, záleží už jenom na něm.

Pomoct mu může i bývalý parťák z Plzně Milan Petržela. I když odchodem do Slavie a hlavně hanlivým skandováním si Krmenčík spoustu spoluhráčů z Viktorie poštval proti sobě, s ligovým rekordmanem se na klubovém videu vesele vítali.

Po předčasném ukončení smlouvy na Kypru je zpátky v Česku.

Premiéru si odbude v neděli večer proti Baníku Ostrava.

I díky němu třeba přijde na šlágr o pár desítek diváků víc. Tihle borci lidi a taky maléry přitahují. Snad bude zábava jenom na hřišti …“

Autor Libor Kopl je fotbalovým expertem Deníku