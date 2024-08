Urostlý forvard šel do hry v 55. minutě. „Řekl jsem trenérovi, že jsem ready na pětačtyřicet minut. Myslím, že jsme zápas včetně mě zvládli, takže spokojenost,“ hlásil na pozápasové tiskovce.

Jaké je vaše hodnocení zápasu?

Jsme všichni rádi, že jsme vyhráli a osobně jsem mohl nastoupit po delší době k mistrovskému zápasu. Myslím, si, že jsme vyhráli zaslouženě. To je všechno, co bych k tomu řekl.

Trenér mluvil o tom, že přemýšlel nad vaší minutáží. Nakonec jste šel do hry v 55. minutě. Byl jste připraven hrát od začátku?

Začal bych asi tím, že jsem si musel vyřídit nějaké své věci. Přiletěl jsem ve středu v šest ráno, takže jsem toho moc nenaspal. Jsem tady čtyři dny i s cestou. Cítil jsem se trošku unavený, a nebylo to pro mě jednoduché. Postupem času to bylo lepší, řekl jsem trenérovi, že jsem ready na pětačtyřicet minut. Myslím, že jsem zápas včetně mě zvládli, takže spokojenost.

Jak se cítíte? Co vám schází do top formy?

To nevím, těžko říct. Absolvoval jsem celou přípravu, v tom bych problém neviděl. Je potřeba se sehrát s týmem.

Fanoušci vyvolávali vaše jméno po vyhraném souboji. Byla to pro vás vzpruha?

Ani jsem to v zápalu boje nevnímal. Byl to po delší době zápas v české lize, je hezké vyhrát první souboj, ale lepší by bylo dát branku. Jsem rád, že jsme vyhráli, vyhráli jsme zaslouženě.

Co čekáte od angažmá ve Slovácku?

Čekám, že se budeme prát o první šestku a chceme hrát hezký fotbal. Vyhráli jsme dva zápasy za sebou, myslím, že jsme na dobré cestě. Příští kolo nás čeká těžký soupeř (Sparta), musíme udělat všechno pro to, abychom byli úspěšní.

Ve Slovácku je váš bývalý spoluhráč Milan Petržela. Pomohlo to k přestupu?

S Milanem jsme také už něco odehráli. Nahrál mi na hodně gólů, na hřišti o sobě víme, těším se na spolupráci. On byl strůjcem toho, že jsem přišel do Slovácka.

Můžete být konkrétnější?

Známe se delší dobu, probírali jsme to s manželkou, že se chceme vrátit do Česka. Zatím jsem působil jenom ve velkých městech, chtěl jsem trošku klidu pro rodinu. Slovácko byla nejlepší volba, kterou jsme s rodinou mohli udělat. Jsem za to nesmírně rád. Budu dělat všechno pro to, abych se klubu odvděčil.

Je to také vaše první angažmá na Moravě? Není to pro vás daleko od domova?

Už jsem byl v Baníku. Beru to tak, že se cítím doma všude, kde hraju. V tom bych problém neviděl.

Slovácko má herní styl založený spíš na obraně. Myslíte si, že budete mít dostatek prostoru v ofenzívě?

Když budeme tvrdě pracovat, tak ty góly přijdou. Musíme makat všichni včetně mě. Musíme tomu jít prostě naproti.

Zápas měl solidní diváckou kulisu, přišlo přes šest tisíc lidí. Vnímal jste to?

Musím fanoušky pochválit, bylo to super, fandili celý zápas. Občas překřičeli i ostravské chachary. Určitě jsem to vnímal, i na konci zápasu, jak vyvolávali moje jméno. Jsem zato moc rád. Je dobře, že mě lidi mají rádi, určitě to zahřeje na duši.

Slovácko vyhrálo v letošním kalendářním roce doma poprvé. Věděl jste to? Bylo to v kabině téma?

Po zápase mně to někdo říkal, že se vyhrálo po dlouhé době. Asi jsme přinesl trošku štěstí. Takhle to musí zůstat.